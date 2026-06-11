La directora general del Instituto de Promoción Turística (IPT) de la Ciudad de México, Jennie Shrem, aseguró que las marchas, bloqueos y amenazas de movilizaciones registradas en los últimos días no impedirán que los visitantes nacionales y extranjeros disfruten de la capital durante el Mundial 2026, pues la ciudad ha logrado sobreponerse a esa narrativa gracias a su oferta cultural, gastronómica y turística.

En reunión con medios, reconoció que las protestas sí han tenido impacto en la percepción de la ciudad, particularmente por la difusión que alcanzan a través de medios de comunicación y redes sociales, pero sostuvo que la experiencia de quienes llegan a la capital termina siendo distinta a la imagen que reciben previamente.

“Sí han impactado, pero al final de cuentas todo lo que se ha promovido y todo lo que somos como ciudad le da la vuelta”, afirmó la funcionaria capitalina.

Agregó que muchos visitantes llegan con dudas debido a las noticias sobre movilizaciones, pero una vez en la capital encuentran una ciudad donde pueden desplazarse, visitar museos, restaurantes y espacios públicos con normalidad.

Shrem sostuvo que el gobierno capitalino se encuentra preparado para atender cualquier movilización prevista durante los eventos mundialistas. Recordó que para la inauguración del torneo se desplegó una estrategia integral de movilidad, seguridad y protección civil que permitirá garantizar el acceso de los asistentes al Estadio Ciudad de México.

Explicó que se habilitaron sistemas de transporte público para evitar la llegada de vehículos particulares al inmueble, además de estacionamientos remotos, rutas de Trolebús, el Tren Ligero renovado y servicios de electromovilidad. También se instalaron corredores culturales y de activación para acompañar el tránsito de aficionados hacia el estadio.

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La titular del IPT destacó además la puesta en marcha del FIFA Fan Fest en el Zócalo y de 18 festivales futboleros distribuidos en distintos puntos de la ciudad, todos de acceso gratuito y sin necesidad de registro previo.

La funcionaria destacó que la ciudad busca aprovechar la exposición internacional del torneo para fortalecer su posicionamiento turístico. Entre las acciones realizadas mencionó la intervención cultural en las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde se instalaron murales, fotografías y módulos de información turística para mejorar la experiencia de llegada de los viajeros.

Buscan llevar vuelos de China al AIFA

El Instituto de Promoción Turística también trabaja para incrementar la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), incluyendo la posibilidad de atraer vuelos procedentes de China.

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Jennie Shrem informó que durante la feria turística ITB Shanghái se sostuvieron reuniones con aerolíneas asiáticas para presentar las oportunidades que ofrece el aeropuerto y explorar nuevas rutas hacia la zona metropolitana del Valle de México.

“Estamos buscando aerolíneas chinas y haciendo la invitación para que conozcan el AIFA”, explicó.

La funcionaria señaló que también existen conversaciones con aerolíneas latinoamericanas para ampliar las operaciones internacionales desde esa terminal, entre ellas Copa Airlines. Asimismo, destacó que se busca fortalecer la conectividad con mercados estratégicos como Brasil y recuperar rutas que existían antes de la pandemia, como el vuelo de Aeroméxico a Beijing.

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De acuerdo con el IPT, una mayor conectividad aérea impulsaría la llegada de turistas, inversiones y derrama económica para la capital.

mcc