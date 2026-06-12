México captó menos divisas por la llegada de visitantes del extranjero en la antesala del Mundial de Futbol, indican los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales que el Inegi publicó ayer.

Los viajeros internacionales dejaron ingresos por 13 mil 259 millones de dólares entre enero y abril, cuando fueron las vacaciones de Semana Santa y Pascua.

Esta cifra significa una disminución de 0.4% frente al mismo periodo del año pasado y es el primer tropiezo desde 2021.

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Ingreso total por visitantes extranjeros

El consultor en economía turística del Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), Humberto Molina, dijo que esto se debe a la menor llegada de turistas por avión, ya que son los que más gastan en su desplazamiento y estancia en el país.

Destacó la cancelación de reservaciones por la violencia del 22 de febrero ante la captura y eliminación del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio El Mencho Oseguera, en Tapalpa.

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El 20 de abril, la imagen del país también fue dañada por un tiroteo en Teotihuacán que dejó dos muertos, 13 extranjeros heridos y un estallido mediático en vísperas del Mundial.

Los turistas que se internan por avión ingresaron 10 mil 843 millones de dólares entre enero y abril, 3.4% menos que en el mismo lapso de 2025, pero significó 82% de toda la derrama económica que dejaron los visitantes internacionales.

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“Estos resultados muestran que es urgente la reactivación del turismo por vía aérea, ya que depender de manera creciente del turismo fronterizo está llevando al país a ser un destino de volumen, pero no de valor”, opinó Molina.

La Agencia Federal de Aviación Civil reportó que el aeropuerto de Cancún, la principal puerta de entrada de los extranjeros, recibió 1.68 millones de pasajeros internacionales entre enero y abril, 3.8% menos que hace un año.

Las terminales de San José del Cabo, Puerto Vallarta, Monterrey, Guanajuato y Tulum también perdieron usuarios del exterior.

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Hay desdén

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, los principales mercados al concentrar 83% de todos los turistas que llegan por avión, emitieron alertas de viaje a sus ciudadanos tras el tiroteo en Teotihuacán.

Entre enero y abril, los aeropuertos mexicanos captaron 4.69 millones de turistas de EU, 6.1% menos que un año atrás, según la Secretaría de Gobernación.

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En cambio, los aeropuertos de Asia y Europa recibieron más estadounidenses este año, según el Departamento de Comercio de EU.

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El director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún, Francisco Madrid, destacó que la guerra en Medio Oriente no supuso una caída generalizada en los viajes de los estadounidenses al extranjero.

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“Los resultados de México se vieron impactados por la reacción a los eventos del 22 de febrero”, coincidió el también exsubsecretario de Turismo federal.

Turbosina

Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus anunciaron modificaciones en rutas y frecuencias ante el incremento de la turbosina, que representa cerca de un tercio de sus gastos totales.

Datos de Pemex muestran que el litro de combustible de aviación se vendió en 19.30 pesos durante abril en el aeropuerto de la Ciudad de México, después de ofrecerse en 11.65 pesos hace un año.

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El presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina, Armando Bojórquez, dijo que la turbosina cara amenaza con impactar las rutas importantes y al turismo.

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La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) alertó que el encarecimiento de los combustibles, provocado por el conflicto en Medio Oriente, tendrá efectos más severos en México que en otros países, debido a las sanciones del Departamento de Transporte de EU, por las medidas unilaterales que se tomaron en su momento para apoyar el arranque del aeropuerto Felipe Ángeles.

También influirá el entorno negativo en la relación política con EU, pero la principal preocupación entre los afiliados de la Fematur continúa siendo la inseguridad que fomenta las actividades de la delincuencia organizada.