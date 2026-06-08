Tan sólo en el tema de turismo, el Estado de México estima registrar una derrama económica aproximada de mil 400 millones de pesos derivado de las actividades turísticas y culturales que se realizarán en torno al Mundial 2026.

La secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez señaló que la entidad espera recibir a un millón 600 mil visitantes en los diversos Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto.

Como parte de la estrategia para captar visitantes, recordó que se ha puesto en marcha “Destinos Futboleros”, bajo el cual desde el próximo 11 de junio se desarrollarán actividades en los Pueblos Mágicos: Valle de Bravo, Aculco, El Oro, San Juan Teotihuacán, Villa del Carbón, Tepotzotlán, Ixtapan de la Sal, Metepec, Malinalco, Tonatico, San Martín de las Pirámides y Otumba, además en los Barrios Mágicos de Santa Cecilia y Tenayuca, en el municipio de Tlalnepantla, y en la capital mexiquense.

“No será una jornada sencilla porque serán 29 días en 14 sedes, pero tendremos muchas propuestas para ir a visitar. Vamos a tener jornadas para vivir el ambiente de fútbol, y tendremos actividades culturales, artesanales, gastronómicas y turísticas, será una gran fiesta que va a mostrar la riqueza del Estado de México”, puntualizó.

La estrategia, dijo, está pensada para que el turismo que llegará a la Ciudad de México también visite territorio mexiquense difundiendo propuestas llamativas para visitar en municipios cercanos como Tlalnepantla, Naucalpan y Tepotzotlán.

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