Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo informó que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) estima la llegada de 5 millones de visitantes en México el próximo mes, por lo que, durante el Tianguis Turístico, el gobierno federal aperturó 58 nuevas rutas para fomentar el turismo.

“En temas de reservaciones al corte, hace unas semanas en las sedes llevaban el 60%, falta un mes. Yo quiero destacar que es un mundial atípico porque estábamos acostumbrados que todos los turistas llegaran a un solo país durante un tiempo largo. Hoy nos dividimos en tres, entonces, sin duda las pernoctas serán de manera diferente, pero se vive una fiesta mundialista desde la transformación de las tres ciudades sedes y del propio gobierno”, destacó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la funcionaria explicó que la aplicación “México Te Invita” cuenta con 290 rutas en los 32 estados del país, especialmente en las tres ciudades sedes del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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“Te dice qué comer, qué garnachear, te hace itinerarios por un día, por cinco, por cuatro, además de los resultados del Mundial y en las tres ciudades sedes también te dice dónde vivir el Mundial fuera y dentro del estadio. Además, te lleva a museos, te lleva a zonas arqueológicas, puedes reservar boletos para el Tren Maya para Mexicana (de Aviación). En fin, es todo un complemento”, indicó.

Por otra parte, Rodríguez Zamora señaló que “La Gran Escapada”, un fin de semana promocional en el sector turístico fue implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y dejó una derrama económica de más de 40 millones de pesos en 2025 y se crearon 103 experiencias en el país.

“Hoy la gran escapada es del 18 al 29 de junio y está abierta para todos los mexicanos mexicanos o los turistas es la gran escapada.com.mx donde pueden conocer todos los paquetes y ofertas, no solo para turistear ese fin, sino podrá reservar pues para todo el año. Y también invitar a los prestadores, hoteleros, restauranteros, experiencias que se registren para que puedan estar dentro de este catálogo, ya está abierta y es la plataforma que pueden registrarse”, dijo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la secretaria de Turismo siempre busca implementar el turismo comunitario, tener presencia en ferias internacionales y fomentar visas electrónicas. Señaló que el expresidente Enrique Peña Nieto contaba con 10 mil millones de pesos para promoción turística y en la actualidad, solo destinan 200 millones de pesos.

“Josefina trabaja todos los días para incorporar (a México) en las agencias de viajes electrónicas para que se conozca cómo hacer tours, que utilicen el tren, que vayan a un lugar. Se mantiene el objetivo de meter a México en el top de países más visitados”, indicó la mandataria.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo mencionó que el objetivo del Mundial Social es que todos los mexicanos puedan disfrutar los partidos desde plazas públicas a través de pantallas gratuitas, así como la construcción de 4 mil canchas para promover el fútbol como una forma de encuentro de la juventud o de las niñas y los niños con la actividad física.

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