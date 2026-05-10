Egipto.— La temporada turística en verano en Europa no se verá gravemente afectada por la guerra en Oriente Medio ni tampoco se dará por “perdida”, aseguró el director de la Comisión Europea de Viajes (ETC, por sus siglas en inglés), Eduardo Santander, aunque sí prevé una temporada de verano “distinta”.

“Realmente el verano para Europa no va a afectar mucho, pero, por primera vez en la historia de las últimas crisis que hemos tenido, esto no es una crisis de demanda, sino que es una crisis de costes, y el turismo se basa en costes, en márgenes. Es un efecto dominó”, indicó el máximo responsable del organismo que agrupa a oficinas nacionales de turismo europeas.

El español, que ha acudido al programa de liderazgo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés) que se celebra este año en un crucero que transita por el canal de Suez, insistió en ese efecto dominó, dado que, “si empieza a aumentar el margen por un sitio, empieza a aumentar hasta que hay una línea roja que probablemente el consumidor no pueda cruzar si se llega a unos precios desorbitados, tanto de aviación como de costes energéticos”.

La incertidumbre

La guerra en Irán, iniciada el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel, ha provocado una grave disrupción en el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte clave del petróleo mundial.

El control iraní y el bloqueo actual estadounidense sobre este paso marítimo, así como los ataques a embarcaciones, han disparado el precio del crudo por encima de 100 dólares y generado una fuerte subida del queroseno, combustible esencial para la aviación.

En Asia-Pacífico, el precio del combustible de aviación se disparó desde unos 90 dólares por barril hasta superar 230 dólares a comienzos de marzo, antes de moderarse parcialmente, aunque se mantiene por encima de los niveles previos al conflicto.

Desde Europa se ha advertido de posibles problemas de suministro de queroseno a partir de junio si el estrecho de Ormuz no reabre, aunque por ahora no se registra escasez en los aeropuertos.

El encarecimiento del combustible, que representa hasta 40% de los costos operativos de un avión, ya está provocando cancelaciones y alzas en el precio de los boletos.

La Comisión Europea adoptó orientaciones dirigidas a los sectores del transporte y el turismo de la UE ante las continuas interrupciones en el suministro de combustible y el cierre de determinadas rutas aéreas y marítimas vinculadas a la crisis en Oriente Medio.

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