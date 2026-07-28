Por trata de personas y pornografía infantil, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Luis Alberto Martínez Martínez, alias “El Wicho”, quien fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.

Además, el juez del caso lo vinculó a proceso y concedió seis meses de plazo para la investigación complementaria a la Fiscalía General de la República (FGR), que aportó los datos de prueba suficientes en audiencia de imputación.

Según la FGR, “El Wicho” fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante cateo realizado en la colonia Lomas de la Estancia, en la alcaldía Iztapalapa.

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Durante la diligencia, los elementos rescataron a una persona menor de edad, aseguraron equipo de cómputo, una consola de videojuegos y un disco duro, entre otros objetos.

De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por la FGR, entre 2023 y 2025, Luis Alberto Martínez presuntamente utilizó dos números telefónicos para compartir, a través de una aplicación de mensajería, fotografías y videograbaciones en las que aparecen personas menores de 18 años desnudas o semidesnudas.

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Al ser presentado ante el juez, se le procesó por su probable participación en los delitos de trata de personas en la modalidad de compartir y almacenar imágenes de menores de edad en actos sexuales y/o de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales, considerados pornografía infantil, y trata de personas en la modalidad de someter a una persona menor de 18 años para que realice actos pornográficos.

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“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, señaló la FGR.

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