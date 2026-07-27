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La alcaldía Xochimilco ordenó la suspensión de actividades para venta o expendio de bebidas alcohólicas con motivo de las fiestas patronales de los pueblos de Santa Cruz Acalpixca, San Lorenzo Atemoaya, San Luis Tlaxialtemalco y Barrios Caltongo, San Lorenzo y La Asunción, durante diversas fechas de agosto próximo.
En la Gaceta Oficial de este lunes, la alcaldía precisó que la suspensión aplicará de las 00:00 horas del 6 de agosto de 2026 y hasta las 23:59 horas del 25 de agosto, en los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporalmente ya sea establecimiento mercantil o en vía pública, con motivo de las fiestas patronales.
La medida aplicará conforme al siguiente calendario: el 6 de agosto aplicará en el pueblo de Santa Cruz Acapixtla por la fiesta patronal del Señor Divino Salvador; del 5 al 7 de agosto en el Barrio Coltongo; del 7 al 15 de agosto aplicará en el pueblo de San Lorenzo Atemoaya; del 8 al 11 en el Barrio de San Lorenzo; del 14 al 16 en el Barrio La Asunción; y, del 15 al 25 de agosto en el Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco.
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LL
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