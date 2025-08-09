Más Información

El director del Sistema de Transporte Colectivo, , aseguró que ya no se permitirá el acceso de personas que no realicen su pago y se brinquen el torniquete, por lo que “será sancionada con todo el rigor de la ley”.

Este sábado, el funcionario dio a conocer en sus que una mujer que no pagó su entrada al sistema en la estación San Joaquín de la fue detenida.

“Una mujer fue detenida por brincar el torniquete en el @MetroCDMX y presentada ante las autoridades competentes para determinar su situación jurídica”.

Resaltó que esta práctica, que en el pasado era frecuente, “a partir de ahora será sancionada con todo el rigor de la ley. La @SSC_CDMX y el @MetroCDMX actuarán con firmeza para garantizar el orden y el respeto a las normas”, sentenció.

Rubalcava remarcó que cuidar el Metro es tarea de todos. “Si observas alguna conducta que ponga en riesgo la seguridad o el orden, reportarla de inmediato al Operativo Especial del Metro”.

