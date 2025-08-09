Por problemas de energía, la línea línea A del Metro falló por séptima vez en lo que va del año, aunque en esta ocasión la afectación duró una hora.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que restableció el servicio en Línea A de Pantitlán a La Paz. “Todas las estaciones se encuentran abiertas y ofreciendo servicio”.

A las 14:11 horas, el STC informó que la Línea A, operaría de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos. Las estaciones Los Reyes y La Paz permanecieron sin servicio por falla eléctrica.

Detallo que llevaron a cabo pruebas de energización para restablecer el servicio en su totalidad en el tramo Los Reyes - La Paz de la Línea A, luego de realizar revisión a zona de vías.

Se restablece el servicio en Línea A. Todas las estaciones se encuentran abiertas y ofreciendo servicio.



¿Cuántas interrupciones van?

El pasado 2 de junio, desde Peñón a La Paz no prestó servicio por problemas de inundaciones por la lluvia que afectó a las vías, por lo que usuarios batallaron para retornar a sus casas por la noche.

A las 21:00 horas de ese día, el STC ordenó que la suspensión fuera en la totalidad de la línea y las 10 estaciones cerraron al público por los trabajos de desazolve y reabrió hasta el día siguiente poco después de las 10:00 de la mañana.

También el 11 de junio pasado, la línea A sufrió afectaciones, aunque en aquella ocasión fue por falla eléctrica con su sistema catenaria.

Foto: Especial.

El servicio se reactivó luego de que técnicos especializados del Metro concluyeran la reparación de la catenaria en la interestación Santa Marta-Los Reyes, el servicio en la Línea A se restableció por completo, de Pantitlán a La Paz, alrededor de las 15:00horas de aquel 11 de junio, aunque la afectación se dio desde las 08:00 en las estaciones La Paz y Los Reyes.

Mientras que el 25 de junio cinco de las 10 estaciones de la Línea A del tramo de Peñón Viejo a La Paz, dejaron de operar por la presencia de lluvias en Calzada Ignacio Zaragoza lo que afectó el paso de convoyes.

Mientras que el 25 de julio, por cuarta ocasión en lo que va del año, usuarios padecieron durante una hora y media para trasladarse por la ruta de conexión entre el Estado de México y Ciudad de México, ya que cuatro estaciones suspendieron servicio en las primeras horas por vehículos auxiliares que se quedaron varados en estaciones de esta ruta.

El 29 de julio también falló por problemas con la catenaria que afectó postes derivado de una falla geológica.

La más reciente fue este lunes, que por sexta ocasión en el año, la linea A interrumpió su servicio, lo que ocasionó el cierre de la operatividad y fue hasta la mañana del pasado martes cuando las estaciones Los Reyes y La Paz reactivaron su operación, después de que trabajadores del medio de transporte laboraron durante la noche y madrugada para reparar el problema con una catenaria.

