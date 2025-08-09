El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que ya se recuperaron 9 de 13 barrancas que hay en la demarcación, 12 de ellas son consideradas Áreas de Valor Ambiental.

Durante el evento de presentación de la estrategia de recuperación de barrancas en la Ciudad de México que encabezó la jefa de Gobierno, el edil de Álvaro Obregón señaló que se retiraron más de 2 mil 700 toneladas de residuos sólidos que contaminan dichos espacios.

“El esfuerzo no se detiene. Como parte del Programa Vigilante de Barrancas, mismos que se hermana con el Plan Integral de Recuperación de barranca, vecinas y vecinos, se organizan para defender activamente estos espacios”.

Señaló que la importancia de las barrancas radica, ya que son refugios de flora y fauna, esto contribuye a la biodiversidad de la ciudad. Actúan como zonas de amortiguamiento que ayudan a controlar las inundaciones, especialmente durante temporada de lluvias, al permitir la absorción de agua. Permiten la infiltración de lluvia, la que ayuda en la recarga de acuíferos y mantiene el suministro de agua en la región. Ayudan a prevenir la erosión del suelo al estabilizar las pendientes y mantener la integridad del terreno. Asimismo sirven como áreas verdes y espacios recreativos para la población, ofreciendo oportunidades para el senderismo, ciclismo y otros tantos deportes al aire libre”, acotó

