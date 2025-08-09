Más Información

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX

Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

El alcalde de Álvaro Obregón, , informó que ya se recuperaron 9 de 13 barrancas que hay en la demarcación, 12 de ellas son consideradas .

Durante el evento de presentación de la estrategia de recuperación de barrancas en la Ciudad de México que encabezó la , el edil de Álvaro Obregón señaló que se retiraron más de 2 mil 700 toneladas de residuos sólidos que contaminan dichos espacios.

Lee también:

“El esfuerzo no se detiene. Como parte del Programa Vigilante de Barrancas, mismos que se hermana con el Plan Integral de Recuperación de barranca, vecinas y vecinos, se organizan para defender activamente estos espacios”.

Señaló que la importancia de las barrancas radica, ya que son refugios de flora y fauna, esto contribuye a la biodiversidad de la ciudad. Actúan como zonas de amortiguamiento que ayudan a controlar las inundaciones, especialmente durante temporada de lluvias, al permitir la absorción de agua. Permiten la infiltración de lluvia, la que ayuda en la recarga de acuíferos y mantiene el suministro de agua en la región. Ayudan a prevenir la erosión del suelo al estabilizar las pendientes y mantener la integridad del terreno. Asimismo sirven como áreas verdes y espacios recreativos para la población, ofreciendo oportunidades para el senderismo, ciclismo y otros tantos deportes al aire libre”, acotó

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses