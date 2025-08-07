Este jueves se llevó a cabo un operativo en la zona boscosa de Los Dinamos, donde se intervinieron 10 hectáreas, cuatro de ellas ocupadas ilegalmente por construcciones en el paraje Tetechilpa, perteneciente al pueblo de La Magdalena Atlitic, en la alcaldía Magdalena Contreras, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Expuso que participaron diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de México donde se obtuvo saldo blanco y un procedimiento pacífico y ordenado.

Foto: Especial.

Los Dinamos es una de las zonas boscosas más importantes del Bosque de Agua y del suelo de conservación de la Ciudad de México. Cuenta con una superficie de 2 mil 429 hectáreas, está protegido con las categorías vigentes: Suelo de Conservación (Artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México y el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal) y Área de Restauración y Conservación Ambiental Comunitaria (ARCAC).

Lee también: Gabriela Osorio acuerda implementación de plan hídrico para alcaldía Tlalpan; Agencia de Cooperación Internacional de Japón asesora proyecto

Este territorio alberga una gran biodiversidad, incluyendo especies endémicas de flora y fauna como ajolotes de montaña, teporingos, ratones de campo, codornices arlequín, halcones, gorriones zacateros, colibríes y conejos silvestres. Actualmente alberga uno de los últimos ríos vivos de la capital: el río Magdalena, fundamental para el equilibrio ecológico.

Foto: Especial.

Los servicios ecosistémicos que brinda esta zona son esenciales para la vida en la ciudad: regulación climática, captura de carbono, prevención de la erosión, conservación de la biodiversidad y recarga de acuíferos, de los cuales se extrae hasta 70 % del agua que consume la capital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr