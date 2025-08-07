La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) lanzó la licitación para la contratación de una empresa encargada del retiro de palmeras en la Ciudad de México.

En la Gaceta de la Ciudad de México la dependencia convocó a las empresas interesadas en llevar a cabo el Servicio Integral para el retiro y restitución de Palmeras en la Ciudad de México.

El fallo del ganador se dará a conocer el 19 de agosto próximo.

El pasado 4 de abril, EL UNIVERSAL publicó que entre 18 y 20 mil pesos es el costo promedio por retirar cada palmera que presenta plaga y que por este motivo, el ejemplar está muerto, informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

A través de una solicitud de transparencia, la dependencia capitalina informó a EL UNIVERSAL, que el año pasado continuó el retiro de palmeras canarias que no ganaron la batalla a los patógenos que las invaden, por lo que en el 2024 fueron derribadas un total de 74 palmeras “Phoenix canariensis”.

Del total de ejemplares derribados, 48 estaban ubicados en la avenida Dr. Vertiz y 26 en la zona de Viveros de Coyoacán.

Hasta la fecha, la Sedema no cuenta con un censo o datos que lleven a una estimado de cuántas palmeras canarias presentan alguna afectación por hongos o plagas, aunque “está en proceso de determinarse agua protocolo de atención”.

