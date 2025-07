Usuarios del Cablebús Línea 3 enfrentaron complicaciones por revisión anual; reportaron falta de información y gastos imprevistos para llegar a su destino.

Con molestia y poca información, usuarios de la Línea 3 del Cablebús enfrentaron este lunes dificultades para llegar a sus destinos, luego del inicio de la revisión anual del servicio que permanecerá suspendido del 14 al 27 de julio.

En un recorrido realizado por esta casa editorial, se constató que varios pasajeros desconocían el cierre temporal. Algunos manifestaron que no fueron informados con suficiente anticipación, lo que derivó en retrasos, uso de transporte alternativo y un incremento en el costo de sus traslados.

Kevin, estudiante de la Vocacional número 4, compartió que utiliza diariamente la Línea 3 para trasladarse desde la zona de Los Pinos hasta Vasco de Quiroga. Comentó que el Cablebús representa una opción accesible y rápida para él; sin embargo, al no estar en operación, tuvo que optar por un transporte particular, lo cual implicó un gasto extra.

“Hoy no me quedó de otra que tomar un camión de antes, porque los RTP no llegaban a donde necesitaba. Me enteré del cierre ya que llegué a la estación, no antes”, expresó.

Usuarios del Cablebús Línea 3 reclaman falta de información; enfrentan gastos extra y retrasos por cierre. Foto: Daría Luna

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que durante el periodo de mantenimiento, se implementará un servicio gratuito de apoyo por medio de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), con el fin de mitigar las afectaciones en la movilidad.

No obstante, varios usuarios señalaron que la cobertura de los camiones no resulta suficiente para sustituir el trayecto completo del teleférico, y que no todos los puntos de conexión están claros.

Cabe recordar que la revisión anual forma parte de las acciones de mantenimiento preventivo que se realizan en todas las líneas del sistema. La Línea 2 (Constitución de 1917 – Santa Marta) será intervenida del 27 de julio al 10 de agosto, mientras que la Línea 1 (Indios Verdes – Cuautepec) tendrá su cierre del 28 de julio al 10 de agosto.

