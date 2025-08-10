El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que a las 22:00 horas de este domingo 10 de agosto se suspenderá el servicio en toda la Línea A que corre de Pantitlán a La Paz.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que este cierre se realizará por trabajos de mantenimiento.

“Hoy 10 de agosto el servicio concluirá a las 22:00 horas en todo el tramo de Pantitlán a La Paz, saliendo los últimos trenes de terminales a las 21:30 horas”, precisó el organismo.

Para apoyar a los usuarios, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio de Pantitlán a Santa Martha, de las 22:00 y hasta las 00:30 horas.

“El servicio del Metro se reanudará mañana, 11 de agosto, a las 5:00 horas. Toma previsiones”, señaló el Metro.

