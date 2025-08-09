La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que, se activa Alerta Roja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en: Álvaro Obregón.

Se prevén lluvias de 50 a 70 milímetros (mm) y posible caída de granizo, entre las 17:20 horas y las 23:00 de este sábado 09 de agosto de 2025.

Asimismo, se actualiza Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones: Coyoacán, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Para estas demarcaciones se pronostican lluvias de 30 a 49 mm y posible caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo.

Además, se actualiza Alerta Amarilla en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Leer también: Clara Brugada anuncia limpieza y vigilancia de las 26 barrancas de CDMX; 500 hectáreas serán restauradas, destaca

Foto: especial

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr