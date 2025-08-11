La lluvia que se registró este domingo 10 de agosto en la Ciudad de México ha sido “la más intensa de toda la temporada de lluvias”, con afectaciones principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztacalco, donde hubo caída de más de 50 milímetros de lluvia, dio a conocer el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza.

En un video publicado anoche -una vez que cesaron las lluvias- el funcionario destacó la estación hidrométrica de Zócalo que rebasó los 84 milímetros.

“En esa estación tuvimos una lluvia superior a los 50 milímetros, es la lluvia más intensa que hemos tenido en toda la temporada. Como referencia, en el mes de agosto, el promedio histórico llueve 152 milímetros y aquí llovieron 50 milímetros en 20 minutos pero continuó la lluvia, alcanzó arriba de los 84 milímetros”, dijo.

El secretario destacó que como parte del Operativo Tlaloque ayer se desplegaron más de 200 elementos de la Segiagua y 70 equipos entre hidroneumáticos y de bombeo en distintas colonias para atender las afectaciones.

