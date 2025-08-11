Tapachula, Chiapas.- Un desabasto de gasolina se presenta en la región Soconusco, Costa y Sierra Mariscal debido a que Petróleos Mexicanos ha incumplido con el pago a la empresa que presta el servicio de reparto; provocando compras de pánico.

Aunado a ello, personas jubiladas de Petróleos Mexicano (PEMEX) tomaron este lunes las instalaciones que se ubican en Puerto Chiapas, para exigir la reactivación del servicio médico.

De acuerdo a Manuel de Jesús Morales una de las personas jubiladas, tomaron la decisión de cerrar las instalaciones de Pemex debido a que la paraestatal hizo caso omiso a un documento donde se pedía la reactivación del servicio médico, que se les fue suspendiendo desde hace un poco más de un año.

Explicaron que las instalaciones de Pemex permanecerán cerradas por un lapso de 72 horas por espacios intermitentes de cuatro y ocho horas, sin permitir la salida de auto-tanques de reparto, ni entrada de las que provienen de las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca; Pajaritos y Minatitlán, en el estado de Veracruz.

De no haber respuesta a sus peticiones, advirtieron el que el paro será de forma indefinida.

Morales Trinidad recordó que desde hace tres meses, el hospital Santa Fe, subrogado de Pemex; por la falta de pago les ha venido quitando cierto servicios, empezando con las especialidades, posteriormente, laboratorios clínicos y actualmente, la atención médica general.

Sin embargo, aclaró que el desabasto de combustible que existe de las gasolineras desde hace tres días, no se debe al paro; sino por el incumplimiento de pago de Petróleos Mexicanos a la empresa que brindan el servicio de reparto.

Abundó que de los 25 auto-tanques que se encargan de surtir a las gasolineras, sólo cinco estaban en función y no se dan abasto.

El desabasto de combustible se registra desde el municipio de Mapastepec, Escuintla, Acapetahua, Acacoyagua, Huixtla, Huehuetán, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Metapa, Frontera Hidalgo y Ciudad Hidalgo, mientras que en la región Sierra Mariscal Motozintla y Belisario Domínguez.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL desde el municipio de Mapastepec, se pudo observar largas filas de vehículos en las gasolineras y otras cerradas por falta de combustible; así como tráileres, vehículos particulares, de transportes y transmigrantes parados a la orilla de la carretera.

