Esta semana, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mencionaron aspectos respecto a la fijación de un precio máximo para la gasolina regular en $24 pesos por litro. Este anuncio ha generado preocupación y especulaciones sobre sus implicaciones en el mercado de combustibles.

¿Le decimos adiós a los gasolinazos?

Según un estudio realizado por Petro Intelligence, al menos el 46% de las estaciones de servicio se verán afectadas debido a que actualmente venden gasolina por encima de los $24 pesos por litro, lo que podría reducir sus márgenes de ganancia.

Impacto del precio de la gasolina

Aunque este acuerdo será establecido entre el gobierno mexicano y las empresas gasolineras, no se trata de un contrato estricto que obligue a cumplir con este precio. Más bien, se presenta como un acuerdo voluntario firmado por todas las gasolineras. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de Iván Escalante Ruiz, ha solicitado que los precios se mantengan dentro del rango estipulado.

Estos son los precios promedio nacionales de los combustibles en México, reportados por diversas gasolineras en el país, realizado por Petro Intelligence:

Gasolina Regular : 24.265 $/litro

: 24.265 $/litro Gasolina Premium : 25.736 $/litro

: 25.736 $/litro Diesel: 26.176 $/litro

Consecuencias del incumplimiento

No obstante, esta petición no carece de consecuencias. Se han implementado inspecciones en aquellas estaciones que no cumplan con el tope de precio, y en caso de incumplimiento, se colocarán lonas y sellos de advertencia con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios". Aunque el acuerdo sea "voluntario", las estaciones que no lo respeten podrían enfrentar esa consecuencia.

Foto: captura de pantalla

El estudio de Petro Intelligence señala que:

4,827 estaciones de un total de 10,607 analizadas tienen un margen de ganancia superior a los dos pesos por litro en gasolina regular.

El 69% de las estaciones que venden gasolina premium también superan este margen.

El 34% de las estaciones que comercializan diésel presentan un margen de ganancia mayor a los dos pesos por litro.

Iván Escalante, titular de la Profeco. Foto: Axel Sánchez / EL UNIVERSAL

Esta situación podría generar diversos efectos tanto en los consumidores como en las gasolineras. Podría frenar la inversión en infraestructura, afectar la calidad del servicio y limitar la oferta de combustibles en el mercado.

Un futuro incierto para las gasolineras

Ante este panorama, el gobierno de México sigue trabajando en la elaboración de este acuerdo voluntario. Según la presidenta Sheinbaum, este acuerdo será anunciado en las próximas semanas.

¿Podrá el gobierno mantener este tope sin afectar la inversión en el sector?

