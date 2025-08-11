Más Información
Pachuca.– En lo que va de este día, han sido localizados los cuerpos sin vida de dos personas en canales de aguas negras de la zona de Tula, en el estado de Hidalgo.
El primero de los casos se registró en el municipio de Tlahuelilpan, donde se halló el cadáver de una persona en el canal conocido como El Represo.
De acuerdo con el reporte oficial, la víctima vestía pantalón negro y tenis azules. A simple vista, el cuerpo se encontraba parcialmente sumergido en el agua.
El hallazgo fue realizado por vecinos del lugar, quienes dieron aviso a las autoridades. Elementos de Protección Civil llevaron a cabo las labores de recuperación, mientras que la Procuraduría de Justicia inició las indagatorias correspondientes.
En un hecho distinto, Protección Civil del municipio de Tezontepec de Aldama informó sobre el hallazgo de otro cadáver en el canal Requena. Cuerpos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte y confirmaron que el cuerpo flotaba en el afluente en avanzado estado de descomposición.
En ambos casos, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas.
aov