Monterrey, Nuevo León. - El ex secretario de Ayuntamiento de Linares, Nuevo León, resultó lesionado después de que fue atacado a balazos cuando iba llegando a un centro comercial.
Rubén Doria, quien actualmente labora en la administración municipal sufrió el atentado en el establecimiento La Misión, ubicado en sobre la Calzada Modesto Galván, en la colonia Modesto Galván.
Se informó que el ex secretario fue atacado por un grupo armado en el estacionamiento del centro comercial, resultando herido de un balazo en el tórax.
Al sitio arribaron socorristas de Protección Civil de Linares para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al Hospital General.
Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron al sitio para iniciar las indagatorias de ley.
