Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el papel de las y los jóvenes tamaulipecos en el deporte al considerarlos ejemplo para la sociedad y orgullo de la entidad.

Durante la ceremonia cívica de honores y en el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado en el Polyforum de la capital, el mandatario subrayó su compromiso de generar mejores oportunidades para que las nuevas generaciones continúen “poniendo en alto” el nombre de Tamaulipas.

“Ustedes son referentes y ejemplo para más jóvenes, y de la forma de la sociedad que queremos construir. Son orgullo de sus familias, de sus escuelas, de sus municipios y de nuestro estado”, expresó Villarreal Anaya.

Lee también UAT lanza convocatoria para publicación de libros digitales; busca propuestas originales e inéditas

El gobernador reconoció de manera especial a los atletas que participaron en la Olimpiada Nacional 2025 de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), donde Tamaulipas sumó 33 medallas más que el año anterior y mejoró su posición en el ranking nacional. Entre ellos, destacó al victorense Alejandro Avilés, quien impuso récord mundial en los 100 y 200 metros planos durante el Campeonato Europeo realizado en la República Checa.

“Es un ejemplo y orgullo para Tamaulipas”, afirmó el mandatario, recibiendo un aplauso de pie para el joven atleta, a quien exhortó, junto con sus compañeros, a continuar su preparación para representar con orgullo a México.

En su intervención, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, resaltó que bajo la visión del gobernador se ha fortalecido la infraestructura deportiva, garantizado becas de alto rendimiento y promovido el deporte adaptado y social, así como el turismo deportivo, logrando resultados a nivel nacional e internacional.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, reconoció la labor de los voluntarios del Programa Techo y pidió un aplauso para los estudiantes que participaron en un evento internacional de robótica, exhortando a todos los jóvenes a seguir siendo ejemplo para Tamaulipas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv