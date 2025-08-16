Más Información

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Cinco presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (), fueron por fuerzas de seguridad estatales y federales durante un operativo realizado en la ruta carretera de San Cristóbal de las Casas a Chiapa de Corzo, en posesión de drogas preparadas para su venta.

La informó que en las proximidades del kilómetro 46 de la autopista de San Cristóbal de Las Casas a Chiapa de Corzo, aprehendieron a Josué N, Jonathan N y Leobardo N, originarios de Guadalajara, Jalisco; así como Enelvia N del estado de Oaxaca e Itzel N de Mazatlán Sinaloa.

A los presuntos narcotraficantes les aseguraron 300 bolsas pequeñas de marihuana y 2060 dosis de cristal, además de 4 básculas grameras, 3 gorras negras con la leyenda CJNG, un chaleco táctico y una selladora eléctrica.

Se aseguraron 300 bolsas pequeñas  de  marihuana y 2060 dosis de cristal, además de 4 básculas grameras, 3 gorras negras con la leyenda CJNG, un chaleco táctico y una selladora eléctrica. Foto: Especial.
Se aseguraron 300 bolsas pequeñas  de  marihuana y 2060 dosis de cristal, además de 4 básculas grameras, 3 gorras negras con la leyenda CJNG, un chaleco táctico y una selladora eléctrica. Foto: Especial.

Lee también:

Los detenidos y los productos asegurados están a disposición ministerial para las investigaciones preliminares y la aplicación de la ley.

Los cinco detenidos manifestaron ante las autoridades que son integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y operaban en territorio chiapaneco.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo indicó que el operativo se realizó durante patrullajes preventivos de disuasión del delito y de proximidad social.

En la acción participaron agentes del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses