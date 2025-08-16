Culiacán, Sin. En distintos operativos efectuados por elementos navales en los municipios de San Ignacio y Navolato, detuvieron a dos civiles, aseguraron seis mil 698 cartuchos útiles de diversos calibres, cinco armas de fuego, 49 uniformes camuflados, un artefacto explosivo y desmantelaron un campamento de resguardo de grupos delictivos

A través de recorridos terrestres y aéreos, el personal de la Marina, en los poblados de Las Lajas y Valle Hondo, del municipio de San Ignacio, localizaron un campamento, dos rifes, tres mil 267 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado, 49 uniformes camuflados tácticos.

En los operativos, encontraron abandonados 41 impermeables nuevos, veintiún pares de botas nuevas, cinco vehículos de diversas marcas y una motocicleta, tanto el artefacto explosivo, como el campamento fueron inhabilitados por el personal naval.

Los elementos de la Marina, en un recorrido por el poblado de Agua Caliente, del mismo municipio, observaron que un vehículo se incendiaba, al acercarse parta inspeccionarlo, encontraron dos rifles, tres mil 135 cartuchos útiles, veinte cargadores y cinco piezas de equipos tácticos.

En tanto que en la sindicatura de San Pedro, Navolato, el personal de la Marina, en uno de sus recorridos terrestres, lograron detener a dos civiles, a los que se les recogió un fusil AK-47, diez cargadores, 296 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas, por lo que estos fueron turnados a las autoridades judiciales.

