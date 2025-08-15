Más Información

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sheinbaum llega a Guatemala para sostener reunión con Bernardo Arévalo; abordarán temas de seguridad y migración

Sheinbaum llega a Guatemala para sostener reunión con Bernardo Arévalo; abordarán temas de seguridad y migración

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Reanuda servicio la Línea 2 del Metro; todas las estaciones se encuentran abiertas

Reanuda servicio la Línea 2 del Metro; todas las estaciones se encuentran abiertas

La Zaragoza, una calzada de socavones

La Zaragoza, una calzada de socavones

Al menos 1 mil 760 palestinos han muerto desde finales de mayo en la , la mayoría por disparos del ejército israelí mientras buscaban ayuda humanitaria, afirmó el viernes la Oficina de Derechos Humanos de la para este territorio palestino.

Entre el 27 de mayo y el 13 de agosto, esta oficina "registró al menos 1 mil 760 palestinos asesinados mientras buscaban ayuda: 994 cerca de los sitios de la Fundación Humanitaria de Gaza (, apoyada por Estados Unidos e Israel) y 766 a lo largo de las rutas de los convoyes de suministro", señala un comunicado.

"La mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por el ejército israelí", estima la agencia de la ONU.

Lee también

Expertos respaldados por la ONU han advertido sobre una hambruna generalizada en el territorio, donde Israel ha reducido drásticamente la cantidad de ayuda humanitaria que permite ingresar.

El nuevo balance fue anunciado al tiempo que la Defensa Civil de Gaza afirmó que al menos 23 personas murieron el viernes por fuego israelí, entre ellas 12 que esperaban ayuda humanitaria.

Preguntado por AFP, el ejército israelí respondió que estaba investigando los informes.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a amplias zonas del territorio impiden a AFP verificar de forma independiente el número de víctimas y los detalles proporcionados por la agencia de defensa civil y el ejército israelí.

Palestinos corren a recoger ayuda humanitaria lanzada en paracaídas sobre Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: AP
Palestinos corren a recoger ayuda humanitaria lanzada en paracaídas sobre Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: AP

Israel anuncia plan para tomar el control de Gaza

Los planes del gobierno israelí de ampliar la guerra han provocado una protesta internacional, así como oposición interna.

El ejército tiene la intención de tomar el control de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados cercanos, algunas de las zonas más densamente pobladas del territorio, que ha sido devastado por más de 22 meses de conflicto.

En los últimos días, los residentes de Ciudad de Gaza informaron a AFP de bombardeos más frecuentes contra zonas residenciales.

Lee también

El ataque de Hamas en octubre de 2023, que desencadenó la guerra, causó la muerte de 1.219 personas, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí ha causado la muerte de al menos 61.776 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas, que la ONU considera fiables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Jornada laboral de 40 horas en México: así cambiarán tus horarios a partir de 2026. Foto: Adobe

Jornada laboral de 40 horas en México: así cambiarán tus horarios a partir de 2026

iStock/g-stockstudio

Estados Unidos cambia reglas “de edad” y dificulta el acceso a la Green Card y sus beneficios

iStock/ Daria Kulkova

¡Adiós a los sellos! Así funcionará el nuevo sistema de entradas y salidas al viajar a Europa

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo