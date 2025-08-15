Al menos 1 mil 760 palestinos han muerto desde finales de mayo en la Franja de Gaza, la mayoría por disparos del ejército israelí mientras buscaban ayuda humanitaria, afirmó el viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para este territorio palestino.

Entre el 27 de mayo y el 13 de agosto, esta oficina "registró al menos 1 mil 760 palestinos asesinados mientras buscaban ayuda: 994 cerca de los sitios de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, apoyada por Estados Unidos e Israel) y 766 a lo largo de las rutas de los convoyes de suministro", señala un comunicado.

"La mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por el ejército israelí", estima la agencia de la ONU.

Lee también Ejército israelí aprueba plan para nueva ofensiva en Gaza; busca desmantelar últimos bastiones de Hamas

Expertos respaldados por la ONU han advertido sobre una hambruna generalizada en el territorio, donde Israel ha reducido drásticamente la cantidad de ayuda humanitaria que permite ingresar.

El nuevo balance fue anunciado al tiempo que la Defensa Civil de Gaza afirmó que al menos 23 personas murieron el viernes por fuego israelí, entre ellas 12 que esperaban ayuda humanitaria.

Preguntado por AFP, el ejército israelí respondió que estaba investigando los informes.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a amplias zonas del territorio impiden a AFP verificar de forma independiente el número de víctimas y los detalles proporcionados por la agencia de defensa civil y el ejército israelí.

Palestinos corren a recoger ayuda humanitaria lanzada en paracaídas sobre Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: AP

Israel anuncia plan para tomar el control de Gaza

Los planes del gobierno israelí de ampliar la guerra han provocado una protesta internacional, así como oposición interna.

El ejército tiene la intención de tomar el control de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados cercanos, algunas de las zonas más densamente pobladas del territorio, que ha sido devastado por más de 22 meses de conflicto.

En los últimos días, los residentes de Ciudad de Gaza informaron a AFP de bombardeos más frecuentes contra zonas residenciales.

Lee también Netanyahu dice que "autorizará" a palestinos de Gaza emigrar a otros países; "no los estamos expulsando"

El ataque de Hamas en octubre de 2023, que desencadenó la guerra, causó la muerte de 1.219 personas, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí ha causado la muerte de al menos 61.776 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas, que la ONU considera fiables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg