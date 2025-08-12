Tel Aviv. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que su país permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras el ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio.

Entrevistado en el canal de televisión I24 News, sobre la posible emigración de habitantes de Gaza al extranjero, Netanyahu estimó que "esto ocurre en todos los conflictos".

"En Siria, millones se han ido (...), en Ucrania, millones se han ido, en Afganistán, millones se han ido... ¿Y de repente ellos (la comunidad internacional) deciden que en Gaza los civiles deben estar encarcelados? Denles la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean", abogó el primer ministro.

"Nosotros lo autorizaremos, durante y después de los combates", afirmó Netanyahu al agregar: "No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse, y eso es lo que está ocurriendo (...)".

Palestinos acuden a recolectar ayuda humanitaria lanzada desde el aire sobre Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 5 de agosto. Muchos paquetes lanzados por aire han caído en el mar Mediterráneo o en las llamadas zonas rojas de las que el ejército israelí ha ordenado evacuar a todos. Foto: AFP

Conversaciones con Sudán del Sur

"Estamos hablando con varios posibles países anfitriones, no puedo detallar eso aquí". Pero "lo más natural, para todos los que hablan, aquellos que dicen preocuparse por los palestinos y que quieren ayudarlos, es abrir sus puertas", enfatizó.

Netanyahu no mencionó países. Pero de acuerdo con la agencia Associated Press, Israel está en conversaciones con Sudán del Sur sobre la posibilidad de reasentar a palestinos de la Franja de Gaza en ese país del este de África, devastado por la guerra, como parte de un esfuerzo más amplio de Tel Aviv para facilitar la emigración masiva del territorio.

Seis personas familiarizadas con el tema confirmaron las conversaciones a la AP. No se sabe hasta qué punto han avanzado, pero si se implementan, los planes equivaldrían a trasladar personas de una tierra devastada por la guerra y en riesgo de hambruna a otra en iguales condiciones, además de plantear preocupaciones sobre derechos humanos.

Por orden del gabinete militar de Netanyahu, el ejército israelí se prepara para lanzar una nueva fase de sus operaciones militares en Gaza para liberar a todos los rehenes israelíes y "derrotar" a Hamás, según sus objetivos declarados.

El ejército tiene la intención de tomar el control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados cercanos, una de las zonas más densamente pobladas del enclave palestino.

De hecho, de acuerdo con la agencia de Defensa Civil de Gaza, la ciudad de Gaza ha sido objeto de intensos ataques aéreos.

Mahmud Bassal, portavoz de la agencia, afirmó que las zonas residenciales de Zeitoun y Sabra han sido bombardeadas durante tres días con bombas y ataques con drones que "causan una destrucción masiva de viviendas civiles", sin que los residentes puedan recuperar a los muertos y heridos.

Palestinos en la ciudad de Gaza, en febrero de 2025. Foto: EFE

El anuncio del plan de Netanyahu ha sido condenado por una gran parte de la comunidad internacional, mientras que la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre una "nueva calamidad" con graves consecuencias regionales. La comunidad internacional exige además a Israel que facilite el paso de la ayuda humanitaria a Gaza donde, denuncia, se vive una "hambruna" que está causando cientos de muertos.

Hasta ahora no se ha revelado un calendario por parte del ejército israelí. "¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué está pasando con los plazos? He pedido que se acorten, porque realmente quiero llegar a la etapa final, poner fin a la guerra, lograr la liberación de todos nuestros rehenes y derrotar a nuestros enemigos. Ese es el objetivo", dijo Netanyahu.

