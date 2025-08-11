A través de un comunicado, el líder de U2, Bono y otros miembros criticaron ferozmente al gobierno de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, acusándolo de bombardear indiscriminadamente zonas civiles y cometer diversas atrocidades en la Franja de Gaza.

Los cuatro integrantes de la banda reconocieron haberse mantenido alejados del conflicto debido a la “incertidumbre ante una complejidad evidente”. Además, expresaron su solidaridad con las víctimas y anunciaron que donarán a la ONG Medical Aid for Palestinians.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en su despacho en Jerusalén, Israel, el 10 de agosto de 2025. Foto: EFE

Miembros de U2 califican al gobierno de Israel

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry condenaron al gobierno de Israel de forma “categórica e inequívoca”. También señalaron que no existe justificación para la brutalidad en los ataques contra civiles y periodistas, que han cobrado la vida de más de 60 mil personas.

“El Gobierno de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, merece hoy nuestra condena categórica e inequívoca. No hay justificación para la brutalidad que él y su gobierno de extrema derecha han infligido al pueblo palestino... en Gaza...”, escribieron.

Palestinos mueren por hambruna en Gaza

Actualmente, la Franja de Gaza atraviesa una situación de hambruna tras casi dos años de ofensiva israelí. En redes sociales circulan imágenes que muestran a palestinos sufriendo desnutrición.

En su comunicado, Bono comparó la actual crisis alimentaria con la participación de U2 en Live Aid 1985, concierto que buscó recaudar fondos para enfrentar la hambruna en Etiopía.

“Otra hambruna provocada por el hombre. Presenciar de cerca la desnutrición crónica lo convertiría en algo personal para cualquier familia, especialmente porque afecta a los niños”, dijo U2.

Varios niños palestinos luchan por obtener alimentos donados en una cocina comunitaria en el norte de la Ciudad de Gaza, el sábado 26 de julio de 2025. Foto: AP

Asimismo, la agrupación irlandesa denunció el bloqueo de alimentos, medicinas y combustible en la Franja de Gaza, lo que ha provocado una hambruna crítica y muertes durante la guerra.

La música de U2 ha sido utilizada como una herramienta en diversas causas sociales, como la lucha contra el apartheid, movimiento que buscaba poner fin a la segregación racial y la discriminación en Sudáfrica.