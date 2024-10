Guerras y personajes a través de las canciones

Una canción puede narrar desamores, tristezas, alegrías y romances, pero también puede contar en su letra algún testimonio histórico o los rasgos más importantes de la vida de algún personaje.

Es posible que entre nuestras listas de reproducción se esconda una historia real, ya sea sobre alguna guerra, asesinato, un político prominente o una sencilla vivencia que el artista quiso poner en notas musicales.

Para la entrega de este Mochilazo en el Tiempo sobre canciones basadas en hechos reales, platicamos con Héctor Sapiña Flores, escritor y profesor de la Universidad Rosario Castellanos, interesado en el análisis de la cultura de masas y melómano de corazón.

Según comentó en entrevista para EL UNIVERSAL, la famosa frase “la música es un lenguaje universal” no siempre se cumple, pues tiene limitantes de idioma, contexto y localidad. Aun así, ciertas composiciones rebasan la barrera del tiempo y replican su mensaje histórico a través de varias generaciones.

Canción “We Didn’t Start the Fire”, de Billy Joel, 1989. La composición del cantautor estadounidense abarcó los sucesos históricos más importantes entre 1949 hasta el fin de los 80, para reflejar “los tiempos difíciles”. Fuente: YouTube.

Hasta los tiroteos fueron una inspiración musical

Resulta imposible rastrear todas las canciones que remiten a un evento histórico y en esta ocasión sólo abordaremos circunstancias internacionales, pues el legado musical mexicano de los corridos merece un tema aparte.

Muchos artistas de pop, rock, metal, trova o blues, por mencionar ciertos géneros, dedicaron al menos una creación musical a algún hecho que les impactó o trastornó su contexto. Es ahí cuando entra la duda, ¿todos los eventos históricos merecen su propia canción? Nuestro entrevistado tuvo puntos encontrados sobre esto.

“Si crees que la historia se forma sólo por algunos protagonistas, entonces sólo algunas cosas merecen atención. Pero, si consideras que todos somos protagonistas históricos, cualquier cosa merece su propia canción”, sostuvo Sapiña Flores.

Canción “The Night Chicago Died”, de la agrupación estadounidense Paper Lace. Su inspiración fue la Masacre del Día de San Valentín, crimen de 1929, en el Chicago de la prohibición alcohólica y tiempos de Al Capone. Fuente: YouTube.

Sin embargo, “hay ciertos eventos que sí consideramos clave, por representar un problema social y les damos más atención, pero es muy riesgoso decir qué o quién merece una canción, porque ¿quién es uno para valorar las vivencias de otros?”, aseguró.

Como primer ejemplo sobre canciones basadas en hechos reales está la controversial I Don’t Like Mondays, principal éxito de la banda irlandesa de new wave The Boomtown Rats. La lírica compuesta por el vocalista Bob Geldof se inspiró en un atentado escolar que ocurrió en Estados Unidos ese mismo año.

En las páginas del 29 de enero del 79, EL UNIVERSAL tuvo un pequeño titular en su sección Mundo: “Odia los lunes y empezó a disparar contra una escuela”, reporte sobre los actos perpetrados por Brenda Spencer, una joven de 16 años quien dijo “hoy tendremos un día animado” y disparó desde su casa hacia una primaria en Cleveland.

Reporte de EL UNIVERSAL, 1979. Según el sitio Snopes, el rifle que Brenda Spencer usó para su crimen era un regalo de su padre; “fue como disparar patos en un estanque”, sostuvo la joven tras su detención. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Agrupación irlandesa, The Boomtown Rats. Foto: Wikimedia Commons.

Según informó este diario, la motivación de la joven era “no me gustan los lunes” y por eso comenzó el tiroteo. Aquella falta de empatía inspiró I Don’t Like Mondays, canción que tuvo gran éxito en Europa y un recibimiento muy cauteloso en Estados Unidos.

En agosto de 1985, EL UNIVERSAL apuntó que la canción era muy controversial, pues la agrupación irlandesa recibió acusaciones de querer lucrar con un evento trágico y mal influenciar a juventudes, pues su lírica sólo abordó la inexplicable motivación de Brenda Spencer y tuvo poca consideración hacia las víctimas.

Pero, en opinión del escritor Héctor Sapiña, “una de las funciones del arte es obligarte a tomar perspectivas distintas”, aunque se trate del punto de vista de una asesina premeditada. “Algunos artistas, con sus canciones, te abren una invitación a que te enteres [de todos los sucesos]”, sostuvo nuestro entrevistado.

Canción “I Don’t Like Mondays”, de The Boomtown Rats, 1979. Algunos pensaban que la letra hacía referencia al Gato Garfield, personaje que tampoco disfruta de los lunes, pero en realidad abordó el crimen de Brenda Spencer. Fuente: YouTube.

Algunas que narran atentados y violencia

No es necesario que todas las canciones basadas en hechos reales expliquen el evento histórico detalle a detalle. Mientras algunas composiciones ofrecen datos concretos como We Didn’t Start the Fire de Billy Joel, que es una enumeración de eventos históricos, otras optan por jugar con simbolismos y ambigüedades, como si fueran poemas.

Un gran ejemplo de ello es Jueves, canción del grupo español, La Oreja De Van Gogh.

Te acercas diciendo//Yo aún no te conozco y ya te echaba de menos//Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren, dicta la letra y pareciera que es una de tantas baladas de amor, pero cuando aparece el único verso Un día especial este 11 de marzo, se vislumbra su intención: homenajear a los afectados por los atentados terroristas del 11M en la estación del tren Atocha en Madrid, España.

Tren destrozado tras un bombazo del 11M. Para los españoles, la canción “Jueves” se convirtió en estandarte para no olvidar a las víctimas, pero su letra puede adquirir diferentes significados para audiencias de otros países o generaciones. Foto: AP.

El 12 de marzo del 2004, EL UNIVERSAL publicó el titular “Vive España pesadilla”. El llamado 11M fue un ataque terrorista en el sistema de trenes de Madrid que dejó 198 muertos y más de mil 400 heridos; los sucesos ocurrieron un jueves, inspiración para el título que La Oreja de Van Gogh eligió para su canción.

A las 7:40 de la mañana de aquel 11 de marzo, estallaron las primeras bombas en un tren de la estación Atocha. Otros explosivos destrozaron el segundo y tercer convoy, cerca de la parada El Pozo; la cuarta detonación afectó la terminal Santa Eugenia.

Canción “Jueves”, de La Oreja de Van Gogh. Fuente: YouTube.

Presentación de la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, en julio de 2008, donde también se cantó por primera vez “Jueves”. Las regalías de la composición se destinaron a Asociación 11M. Foto: EFE/Manuel H. de León.

En nuestra conversación con Héctor Sapiña se destacó la libertad de interpretación y apropiación que tiene el receptor para las canciones y el arte. Aunque una expresión artística tenga su propia intención histórica, Sapiña señala que la audiencia no está obligada a quedarse con ese significado y puede darle un sentido personal muy diferente.

A excepción de la sencilla mención del 11 de marzo, Jueves parece una canción de amor atemporal. Nada impide que un receptor interprete su mensaje como quiera, ni lo obliga a informarse sobre los atentados en Madrid para disfrutar de la composición.

“Lo bueno [del arte] es la apropiación que hace el público, tú puedes decir ‘esta canción la hice mía’”, comentó nuestro entrevistado, sin detenerse en su contexto.

La canción “‘Eungenio’ Salvador Dalí”, de Mecano, uso recursos descriptivos para captar con música el estilo pictórico surrealista. Su lanzamiento ocurrió meses antes de que Dalí falleciera, en una especie de homenaje en vida. Fuente: YouTube.

“Si el artista quiere difundir un mensaje, tiene que estar consciente de que no se va a entender en todas las latitudes. Para quien no se enteró que Zombie [de The Cranberries] era sobre la guerra en Irlanda y se la dedicó a la novia, pues ya ni modo, le agarró otro significado”, sostuvo Sapiña Flores.

Por otro lado, existen canciones históricas que van directo al grano y nos comparten su mensaje sin significados implícitos, como lo hizo Mecano en 1988. Tres décadas después de la misión espacial Sputnik II, la agrupación española hizo un sentido homenaje a Laika, la famosa perra soviética lanzada fuera de órbita en 1957.

Según se leyó en la cobertura que hizo EL UNIVERSAL en noviembre del 57, “Laika está condenada a morir en aras de la ciencia; por mucha lástima que sintamos, debemos pensar en la tremenda contribución que está haciendo a la ciencia”, palabras de un empleado soviético justificando el destino del animal.

Laika durante su capacitación espacial. Según los escasos informes de la misión, la perra murió a pocas horas de la misión, por el extremo calor y estrés. Foto: AP.

Banda Mecano. “La obligación del artista es el arte, deja la política para los políticos y la opinión para los periodistas. Nosotros preferimos hablar de cosas cotidianas o problemas particulares”, declaró José María Cano en 1988. Foto: ESPECIAL

En homenaje a la valerosa y desafortunada perra, Mecano interpretó Laika como parte de su exitoso disco, Descanso Dominical.

“A mí se parece que nadie le preguntó a la perrita si quería volar y me gustaba la imagen de la perra mirando por la ventana [del Sputnik II] y diciendo ‘¿qué será esa bola de color?’ [la Tierra]”, comentó el autor Nacho Cano en 1988, durante una entrevista con la actriz y conductora mexicana Verónica Castro.

A diferencia de Jueves, Laika fue una narración directa sobre la perra soviética y se convirtió en un merecido estandarte para el derecho y cuidado animal, sin tanta libertad para interpretarla o cambiar su significado.

Programa Mala Noche del 7 de noviembre de 1988, con la entrevista a Mecano e interpretaciones musicales de Descanso Dominical. Fuente: YouTube.

U2 ofreció grandes canciones sobre hechos reales

Cuando se trata de canciones basadas en hechos reales, se puede cuestionar si, además de su interesante ritmo y lírica, transmiten datos valiosos, tanto como considerarlas como fuente de información fidedigna.

En este sentido, Héctor Sapiña consideró muy válido que alguien se adentre a la historia gracias a una canción, “porque son un recordatorio que el pasado existe, […] pero después acude a todas las fuentes que puedas”.

“Los académicos dirían que, si [la canción] se hizo en un contexto cercano al hecho que representa, sirve como documento de la época, pero no te dará la información que te daría un documento histórico”, aseveró nuestro entrevistado.

Dos de las canciones más importantes en temas históricos provienen de la misma banda. La agrupación irlandesa, U2, aprovechó en repetidas ocasiones su fama para exigir paz, justicia y humanidad en tiempos de crisis; sus letras no ofrecen clases de historia, pero sí mensajes que ayudan a no olvidar.

Canción “Zombie” de The Cranberries, uno de los principales éxitos de la banda y un himno al alto al fuego en el conflicto de Irlanda del Norte. Fuente: YouTube.

Entre 1968 y 1998, Irlanda del Norte vivió el peor conflicto de su historia moderna, con enfrentamientos entre facciones de católicos nacionalistas y protestantes unionistas. Mientras los primeros exigían la independencia de su país del Reino Unido, los segundos defendían la alianza con el imperio británico.

En páginas de EL UNIVERSAL se reportó uno de los peores episodios de la crisis norirlandesa, bautizado como Domingo Sangriento. Se trató de una violenta jornada del 30 de enero de 1972 en Londonderry, Irlanda del Norte, donde 14 manifestantes católicos murieron a manos de militares británicos.

Durante años, el congreso británico desmintió que fuera un abuso de autoridad, pero las evidencias eran obvias y la opinión pública consideró al Domingo Sangriento como una violación de derechos humanos. Ese evento inspiró a U2 para lanzar Sunday, Bloddy Sunday, canción de 1983.

Mural en Derry, Irlanda del Norte, sobre el Domingo Sangriento. La ciudad tiene varios murales que mantienen vivo el recuerdo del conflicto. Foto: Wikimedia Commons.

Bono y “The Edge”, de U2. Su banda es una de las más conocidas en cuestiones de paz y remembranza histórica. Foto: AP.

En su composición musical, la agrupación de rock no describe a detalle lo ocurrido en Londonderry, pero sí establece una protesta contra el conflicto norirlandés. Este caótico episodio europeo tuvo una estrecha relación con la música, pues importantes artistas levantaron la voz para una conclusión a los enfrentamientos en Irlanda.

Además de U2, la agrupación The Cranberries también reflejó en sus letras una parte de los enfrentamientos y lanzó Zombie, canción de 1993 sobre el atentado de Warrington, Inglaterra en 1992, donde fuerzas paramilitares de Irlanda del Norte colocaron bombas en cestos de basura y cobraron la vida de dos niños.

Al igual que Sunday, Bloody Sunday, Zombie no describió el crimen en Inglaterra, sólo compartió el clamor popular para que los disparos pararan y reinara la paz.

Canción “Sunday, Bloody Sunday”, de U2, para su álbum “War”. Fuente: YouTube.

Otro evento histórico que U2 referenció con una canción ocurrió durante la Guerra de Bosnia Herzegovina. Este cruento conflicto surgió tras la independencia de países que integraron Yugoslavia: Croacia, Serbia, Bosnia, Eslovenia, Macedonia y Montenegro.

Serbia buscó la apropiación de territorios de Bosnia e inició su conflicto bélico en 1992. Desmedidos bombardeos, uso incontrolable de arsenal y un sitio a la capital bosnia, Sarajevo, fueron parte de la terrible guerra.

“[El concurso de belleza] Fue una especie de mecanismo de defensa que todos armamos”, comentó la ganadora de Miss Sarajevo para el medio estadounidense WTOP en 2012. Foto: Almedron/ESPECIAL/Tomada de internet

Para 1993, mientras muchos bosnios pasaban sus días escondidos en sótanos, se organizó un esperanzador movimiento de resistencia pacífica, el concurso de belleza Miss Besieged Sarajevo o Señorita de la Sarajevo Sitiada.

Al menos 12 señoritas usaron sus mejores trajes de baño o la escasa ropa glamourosa que sobrevivió a los bombardeos para competir por el título de belleza; al final, la ganadora fue Inela Nogic, de 17 años. Al momento de la coronación, se desplegó un poderoso cartel: “No dejen que nos maten”.

Para 1995, U2, Luciano Pavarotti y Brian Eno lanzaron Miss Sarajevo, canción que retrató la falta de vida digna por la guerra en Bosnia. “U2 advierte que este no es un álbum para todo el mundo, sino un viaje a lo que creemos desconocido y que, sin embargo, está muy cerca de nosotros como lo es Sarajevo”, se leyó en este diario.

Canción “Miss Sarajevo”, de 1995. Habitantes de Bosnia Herzegovina padecieron el ataque serbio durante 44 meses; todas las regalías de la composición musical de U2 se dirigieron a fondos de ayuda para niños afectados por la guerra. Fuente: YouTube.

No siempre debemos conocer la noticia para disfrutar de la canción

Ya diseccionamos algunos ejemplos musicales sobre vivencias o testimonios reales, pero, ¿conocer toda su información hace que las disfrutemos más? Para nuestro entrevistado, eso dependerá de cada melómano.

“Cuando uno identifica el referente [hecho histórico], definitivamente se expanden los significados para interpretar la obra. Eso genera más gozo y entendimiento, pero no significa que antes [sin saber su contexto] no la disfrutes”, consideró Héctor Sapiña.

A consideración de nuestro experto, el escuchar y referirnos a canciones basadas en hechos reales es una muy buena invitación a la historia, pero si no va acompañado de una buena técnica de lectura, interpretación e investigación, se corre mucho riesgo.

Canción “Melina”, éxito de Camilo Sesto de 1975. La composición se hizo en honor a la actriz y activista griega, Melina Mercouri, quien padeció la persecución política de la Dictadura de los Generales entre 1967 y 1974; estuvo en exilio durante ese tiempo y para los años 70, pudo regresar a Grecia. Fuente: YouTube.

“Tenemos derecho a hacer de las canciones lo que queramos, pero es tu responsabilidad que, si partiste de eso para imaginarte cómo era la historia antes, acudas a otras fuentes para informarte de todo”, concluyó Sapiña Flores.

Laika o I Don’t Like Mondays no explican a detalle toda la historia alrededor de sus referencias reales, pero pueden generar la suficiente curiosidad en sus audiencias para conocer más sobre la misión espacial de 1957 o del tiroteo en 1979.

Las canciones que incluimos en este recuento ofrecen un panorama distinto a los libros académicos, estrujando nuestros sentimientos entre canto y música para que nunca olvidemos el pasado.

En una futura entrega de Mochilazo en el Tiempo, centraremos nuestros ejemplos en los famosos corridos mexicanos, composiciones con un toque de realidad que podrían dejar en jaque a las clases de historia.

Canción “When the Levee Breaks”, de Memphis Minnie y Kansas Joe McCoy, 1929. La letra hace referencia a la Gran Inundación de Mississippi de 1927, que cubrió 70 mil kilómetros cuadrados de terreno; para 1971, Led Zeppelin hizo una reinterpretación y la composición adquirió una significación más filosófica. Fuente: YouTube.