El homenaje a Freddie Mercury que alertó al mundo sobre el VIH y el SIDA

El 20 de abril de 1992 en el estadio Wembley, en Inglaterra, tuvo lugar el que algunos consideran el mayor concierto en la historia del rock. El Concierto en Homenaje a Freddie Mercury reunió por horas a los cantantes más aclamados de la época en torno a la pérdida del vocalista del grupo Queen.

Artistas como Elton John, David Bowie, Liza Minelli y George Michael, al igual que bandas como Metallica y Guns N’ Roses se unieron a Queen en una presentación que reunió millones de dólares que se destinaron a fundaciones para crear conciencia sobre el peligro latente que cobró la vida de Mercury: el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

En 2019, salieron a la venta reproducciones del cartel del Concierto Homenaje, basado en el que firmaron los artistas participantes. ESPECIAL.

Los años 80, gloria y tragedia para Queen

A mediados de los años ochenta, Queen estaba en la mira de los reflectores de todo el mundo. Tan solo en 1985, el mismísimo Elton John había comentado que esta banda dio la mejor presentación del Live Aid, el macroconcierto que reunió fondos para combatir el hambre en África.

En 1986 el grupo sacó su álbum It’s a Kind of Magic y realizó la típica gira promocional, por lo que fue muy evidente para los medios que los años siguientes Queen no agendó más conciertos. Sin ellos saberlo, la última “tocada” en vivo de la banda aún con Mercury fue el 9 de agosto del 86 en Knebworth Park, al sur de Inglaterra.

Sin duda uno de looks con que el público más identifica a Mercury es su chaqueta amarilla, típica de sus conciertos en los 80s, luciendo cabello corto y mostacho. Foto: AP Photo/Marco Arndt.

Aunque pasarían años para tener un panorama amplio de la historia, lo cierto es que 1987 fue un momento crítico para Freddie Mercury y Brian May, guitarrista de la banda.

Mientras la prensa comentaba las vacaciones en Los Ángeles de Roger Taylor (baterista) y John Deacon (bajo), Brian May comenzó un difícil proceso de divorcio y Mercury descubrió que padecía SIDA.

Según reveló Jim Hutton, última pareja sentimental de Farrokh Bulsara (nombre real del vocalista), en entrevista para Tim Teeman del diario británico The Times, Freddie reaccionó a su diagnostico con un “la vida sigue”.

Jim Hutton, un barbero y carpintero irlandés, fue pareja de Freddie Mercury desde 1985 hasta sus últimos momentos. ESPECIAL.

Mercury consiguió atención médica y todos los medicamentos posibles, siempre enfocado en no apartarse de su carrera musical. A pesar de que sacó más álbumes entre 1989 y 1991, tanto en solitario como junto a Queen, no hubo más conciertos y dejó de asistir a eventos en vivo.

Los medios británicos, en especial el periódico The Sun, especulaban que la ausencia del cantante se debía a un posible contagio de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), pero por años se descartaron o negaron los rumores.

Fue el 22 de noviembre del 91 que se hizo público que Mercury en efecto era VIH positivo y padecía SIDA. Sólo dos días después, mientras sus colegas músicos iban en camino a visitarlo en su casa de Garden Lodge, falleció por una bronconeumonía complicada por el SIDA.

Deacy, Rog y Bri, como se llamaban entre sí los Queen, recibieron al público usando lazos rojos en sus sacos negros, que representaban la lucha contra el SIDA. Se dice que se vendieron tantos de esos lazos como entradas al concierto. Tomado de Facebook.

Una de las bandas británicas más influyentes

Queen fue una de las bandas británicas más influyentes del siglo XX, a la altura de agrupaciones como las de los Beatles o los Rolling Stones. En este caso, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y Mercury cerraron el círculo al dar con su bajista, John Deacon en 1970.

A pesar de que el genio musical era algo colectivo, la personalidad más carismática y que le dio un frontman legendario a Queen fue la de Farrokh Bulsara, nombre real del vocal. Sobre su talento, el propio David Bowie llegó a declarar que en el concierto de 1985, también en Wembley, Mercury tenía al público “en la palma de la mano”.

La cantante escocesa Annie Lennox, famosa por canciones como "Sweet Dreams" con la banda The Eurythmics, se unió a David Bowie para cantar "Under Pressure", tema que nació por la colaboración de Bowie con Queen diez años antes. Captura de pantalla.

Para darse una idea de su éxito, según reportó la agencia de noticias BBC de Londres, el Libro de los Récords Mundiales Guinnes reconoció en 2005 que Queen desbancó a los Beatles en las listas de popularidad del Reino Unido, con nada menos que 1322 semanas.

Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath y considerado el padre del heavy metal, acompañó a Queen y Elton John en "The Show Must Go On". Captura de pantalla.

Temas como We Will Rock You, Crazy Little Thing Called Love y We Are The Champions ganaban fama mundial en cuestión de semanas o días, ni qué decir de Bohemian Rhapsody, que incluso sirvió de título para la película biográfica sobre Bulsara.

Por desgracia la banda entró a su ocaso desde finales de los años ochenta por fuerzas de causa mayor: la batalla de Freddie contra el SIDA, a raíz de su contagio de VIH.

Un sentido homenaje de la industria musical para Freddie

La muerte de Freddie Mercury, cantante de voz poderosa y cristalina, frontman de presencia magnética, conmocionó al mundo de la música, en especial a los rockeros. Por entonces, el VIH y el síndrome que puede provocar ya se contagiaban en todo el mundo, pero la desinformación y el estigma causaban tanto daño como la propia epidemia.

Por eso es que el homenaje orquestado en Wembley para Freddie se llamó “Concert for AIDS Awareness” o “Concierto para la Conciencia del SIDA”. Desde el inicio se anunció que las ganancias se destinarían a la Mercury Phoenix Trust, una fundación creada por los integrantes de Queen para la lucha contra el SIDA y el virus que lo causa.

El concierto llegaría a su clímax cuando, tras interpretar la mayor parte de "We Are the Champions", Liza Minelli invitó al escenario a Annie Lennox y detrás de ambas cantantes pasó el resto de invitados. Tomado de YouTube.

Con una convocatoria lanzada sólo dos meses antes, el evento atrajo a decenas de artistas, algunos amigos o colaboradores de Freddie como Elton John y David Bowie, a bandas para las que Queen fue una influencia musical clave en su carrera como Guns N’ Roses, Metallica, Deff Lepard y Extreme.

David Bowie no perdió la oportunidad de arrodillarse en el escenario y elevar una plegaria por todas las víctimas del SIDA, que el público acompañó en emotivo silencio. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Tras el inicio con las cuatro bandas, los tres Queen restantes salieron al escenario para tocar sus éxitos, pero ahora en compañía de Elton John, David Bowie, Liza Minelli, Annie Lennox, James Hetfield, Robert Plant, George Michael, Axl Rose, Slash, Tony Iommi, Zucchero Fornaciari, Seal, Lisa Stansfield y más.

Entre las últimas rolas del repertorio, Bohemian Rhapsody resonó en las poderosas voces de Elton John y Axl Rose (de los Guns N' Roses), una dupla que sólo podía darse en esta ocasión. Captura de pantalla.

Así como algunas estrellas participaron por cariño al cantante, se dio el caso de Elizabeth Taylor, la legendaria actriz de Hollywood. Liz Taylor cruzó el océano Atlántico sólo para crear conciencia sobre el SIDA, su lucha social más personal tras perder a su amigo Rock Hudson por la misma enfermedad.

Por cuatro horas la música se intercaló con videos sobre la vida de Freddie Mercury y con el mensaje de Taylor sobre usar condón durante las relaciones sexuales y no compartir jeringas si se consumían drogas.

Tanto para la diva del cine como para los músicos, crear conciencia sobre el SIDA y el VIH sería una labor recurrente en los años siguientes. Tomado de Facebook.

Los más de 70 mil lugares del estadio Wembley se agotaron y la transmisión del concierto llegó a mil millones de televidentes, repartidos en más de 70 países de todo el mundo.

La recaudación también alcanzó cifras millonarias, según este rotativo 40 millones de dólares y, según EL PAÍS, 20 millones de libras esterlinas. En contraste, Taylor compartió que -por aquel entonces- había tantos contagios de VIH al día en el mundo que bastarían dos semanas para igualar a la multitud del Wembley.

Queen le confío una de las canciones más difíciles de cantar, "Somebody to Love", a George Michael. Como acompañamiento contaron con un coro gospel, acorde al género que inspiró a Mercury al componerla. Tomado de YouTube.

Tanto los camarógrafos del concierto como los fotógrafos de la prensa notaron a un fan "parecidísimo a Freddie Mercury", que hasta iba caracterizado. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

A 32 años del último gran concierto de rock, que alzó la voz contra la enfermedad que apagó una de sus estrellas, Queen permanece activa. Aunque muchos consideran que la banda perdió su esencia con la muerte de Freddie y el retiro de John Deacon, los fanáticos no dejan de escuchar su música.

En redes sociales, tanto Brian May como Roger Taylor publican actualizaciones de las actividades que desempeñan en el proyecto Queen + Adam Lambert, este último, concursante de American Idol que se les unió como vocalista, con el visto bueno de Deacon.

El febrero pasado dieron una gira de cinco fechas en Japón, con dos presentaciones en Tokio y el resto en el interior del archipiélago. Poco después, el guitarrista y también astrofísico compartió en su Instagram los modelos de muñecos de la firma Funko inspirados en el aspecto de la banda durante el videoclip de I Want to Break Free.

Fotografía subida por Roger Taylor tras el primer día de producción en Nagoya para el "Rhapsody Tour Japan 2024". Instagram.

A pesar de ocuparse como doctor en astrofísica que es, y de continuar su agenda como guitarrista, May aprovecha su tiempo libre para compartir novedades acerca de Freddie y la banda. Instagram.

A pesar de que la formación nunca volvió a ser la misma, en redes no es inusual ver publicaciones alusivas a Freddie y, en el caso de May, causas sociales que van desde la Mercury Phoenix Trust hasta mensajes sobre la crisis en Medio Oriente.

Por supuesto, el VIH también sigue presente: sólo en México durante 2022, casi 5 mil personas murieron por el virus. La diferencia que vemos hoy es que ya existen tratamientos para evitar que vidas de jóvenes con un futuro por delante se extingan antes de tiempo, como le sucedió a la música cuando perdió a Freddie Mercury.

