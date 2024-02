KISS lanzó su primer disco hace 50 años, entre maquillaje, plataformas y rock

Los umbrales de la música recibieron las botas de plataforma y caracterizaciones de la apodada “banda más caliente del mundo” hace 50 años. El 18 de febrero de 1974, la banda neoyorkina lanzó su primer disco, también llamado KISS, con 10 estridentes canciones y una imagen muy controversial para la época.

Sus primeros meses no fueron sencillos, pero los conciertos en bares, concursos de besos y severas críticas por parte de los puritanos musicales pronto quedaron atrás. Ahora son una de las agrupaciones más importantes de la música moderna y un innegable referente en el espectáculo.

Love Theme From KISS, composición de los cuatro integrantes originales. Fuente: KISS/YouTube.

La formación de “la banda más caliente del mundo”

A comienzos de los 70 y tras una fallida experiencia con su primera banda, Wicked Lester, los veinteañeros Paul Stanley –guitarrista armónico– y Gene Simmons –bajista– decidieron emprender una propuesta musical novedosa y arriesgada, pero les faltaba un baterista y guitarrista principal.

El dúo vio un peculiar anuncio en la revista Rolling Stone, a nombre de un tal Peter Criss, que decía “buscó hacer lo que sea para alcanzar el éxito”. Según comentó el baterista en 1974, “recibí una extraña llamada donde me preguntaron si era delgado, con cabello largo, si me gustaría usar maquillaje o hasta un vestido. Sólo dije ‘sí, lo que sea’”.

Ante su talento y disposición, Stanley y Simmons integraron la batería de Peter Criss a lo que todavía era Wicked Lester. El cuarto miembro, Ace Frehley, se unió gracias a un anuncio en el diario The Village Voice: “Se solicita guitarrista principal, con destello y habilidad. Disco próximo a lanzarse. No tipos que nos hagan perder el tiempo. Paul 268-3145”.

Interpretación de Deuce en The Midnight Special, 1975. Según el sitio Far Out, KISS buscó trucos para distinguir sus presentaciones; Simmons aprendió a “respirar fuego”, usaron láseres y pirotecnia, además del icónico maquillaje y movimientos coreografiados en el escenario. Fuente: KISS/YouTube.

El guitarrista audicionó para el entonces trío a fines de 1972. Para el 16 de diciembre y después de dos pruebas, Frehley se quedó con la vacante y estuvo lista la alineación para la nueva banda.

En enero de 1973, Paul Stanley reemplazó el nombre de Wicked Lester por KISS. “Es un nombre simple, directo, nuestra música también es muy directa. En lugar de tener un nombre como ‘The Psycodelic Swamnis’, KISS [beso] es como el comienzo de algo bueno, un buen beso”, dijo el también vocalista en una entrevista del 74 para un programa radiofónico.

Disco LP de Kiss. La banda recurrió a “identidades artísticas”; Gene Simmons era “el demonio”, Peter Criss “el gatito”, Ace Frehley “el hombre del espacio” y Paul Stanley tuvo dos posibilidades, entre “chico estrella” y “el bandido”. Al final, se decantó por la primera. Foto: eBay/ESPECIAL.

Lanzamiento de KISS bajo Casablanca Records

Para agosto del 73, los cuatro entusiastas roqueros llamaron la atención del cantante y ejecutivo, Neil Bogart, quien justo ese año fundó Casablanca Records como sello discográfico. KISS comenzó con la grabación de su primer disco en octubre, en los Bell Sound Studios de Nueva York.

Gran parte de los tracks eran composiciones de Stanley y Simmons, remanentes de su etapa como Wicked Lester. Según el libro KISS behind de mask, la grabación tomo entre 13 días a tres semanas.

El libro también recuperó el testimonio de Joel Brodsky, encargado de las fotos para la portada del primer disco de la banda. Según el fotógrafo, los cuatro integrantes llegaron a su estudio acompañados por el artista gráfico Mario Rivoli, para maquillarlos sin errores; tardaron 3 horas para estar listos, para que sólo salieran sus caras entre una manta negra.

Strutter, compuesta por Stanley y Simmons. La primera producción de esta agrupación neoyorkina presentó algunos de sus mejores éxitos, como la misma Strutter, Deuce y Black Diamond, que todavía son de las más importantes en su discografía. Fuente: KISS/YouTube.

Para diciembre de 1973, KISS firmó contrato Casablanca Records. Aunque esta unión tuvo grandes éxitos en años posteriores, en sus primeras etapas, la compañía disquera falló en conseguirle mejores números de audiencia a la agrupación.

La banda dio conciertos en bares, “hoyos funky” y hasta cafeterías de secundaria durante sus primeras semanas con Casablanca; en 2013, Stanley relató al periódico The Star que su staff “unió mesas de cafetería con cinta adhesiva y ese era nuestro escenario”. A pesar del mal comienzo, el disco homónimo de KISS salió a la venta el 18 de febrero de 1974, con 10 canciones.

Foto de 1975. De acuerdo con Rolling Stone, todos tenían aburridos trabajos de respaldo, “menos Simmons, quien daba clases en la primaria Emily Dickinson de Manhattan”. Su aspecto sin maquillaje se conoció hasta 1983. Foto: Casablanca Records/Wikimedia Commons.

Concursos de besos para promocionar KISS

Para el 24 de abril de 1974, dos meses después del lanzamiento de su disco, se dio la primera entrevista televisiva de Gene Simmons en el programa The Mike Douglas Show. El bajista se mantuvo en su extravagante personaje demoniaco, lo que provocó la risa y curiosidad del público.

Durante la entrevista, Simmons realizó su incomparable mueca con la lengua, portando sus infernales botas de plataforma y un traje de cuero con semejanza a un murciélago. “¿Qué eres?”, preguntó Douglas, a lo que su invitado poco convencional contestó “sólo soy un miembro de KISS”.

En su presentación, la banda neoyorkina interpretó Firehouse. KISS ya aprovechaba recursos de escenografía como sirenas de bombero y humo, pero que no se comparan con la espectacularidad de sus mejores conciertos, con pirotecnia, escupidas de sangre y bocinas tronadas por tanto ruido.

Entrevista en The Mike Douglas Show con Gene Simmons. El presentador estadounidense también platicó con Vinnie Toro y Louise Heath, ganadores del primer “KISS off” tras durar más de cuatro días besándose. Fuente: YouTube.

Como parte de la promoción del disco KISS, Warner Bros. realizó un concurso de besos en Florida, con un premio a la pareja que durara más tiempo besándose. Se otorgó un viaje todo pagado para ver a la banda en Toronto –concierto que se canceló y reemplazó con un crucero por Acapulco–, además de tarjetas de regalo, cheques de viajero y cuatro años de gastos pagados de peluquería.

El concepto fue muy popular, con más de cuarenta parejas participantes en su primera edición. Casablanca y Warner Bros. vieron como un gran proyecto los llamados KISS off y realizaron varios concursos en diferentes partes de Estados Unidos.

Además de publicitar a KISS, se integró la recolección de fondos para caridad, con “conejitas” de Playboy dando besos a cambio de aportaciones. Según el sitio KISS Concert History, los KISS off recuperaron más de 5 mil dólares en donativos y aumentaron la popularidad de la banda.

En menos de seis meses comenzaron la grabación de su segundo disco, Hotter Than Hell, cuyo lanzamiento fue el 22 de octubre de 1974. Poco a poco atrajeron la atención de más fanáticos, quienes vieron en las escandalosas canciones, trajes, botas y maquillaje de KISS a la banda de sus sueños.

Concierto de KISS en el Foro Sol, 2012. A finales de 2023, Gene Simmons y Paul Stanley, junto a los dos integrantes que completaron la agrupación, Tommy Thayer y Eric Singer, se despidieron de los escenarios para continuar los conciertos con avatares digitales. Foto: Raúl Estrella/EL UNIVERSAL.

