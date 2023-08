Covers ochenteros en México, ¿trampa o éxito?

La industria musical de la década ochentera explotó uno de los fenómenos más importantes dentro de la cultura de masas, las versiones o covers.

En México, algunos de los cantantes más populares del momento aprovecharon canciones de otros años y países para cimentar su éxito en la radio. Desde adaptaciones un tanto curiosas hasta leyendas musicales, los covers de los 80 triunfaron como en ninguna otra década.

Para este Mochilazo en el Tiempo musical pudimos entrevistar a Héctor Sapiña Flores, ensayista y profesor de Teoría de los Medios y Narratología en la Universidad Rosario Castellanos, conocedor de la cultura de masas y melómano de corazón.

Los artistas de los 80 se basaron, inspiraron o copiaron canciones del pasado para sacar sus contenidos, con una “onda” más pop y de relajo consumista. También hubo una proliferación de formatos, entre discos LP, casetes y la introducción de los CD. Foto: Wikimedia Commons.

Esconder las canciones originales, posible inicio de las versiones musicales

El término cover –cubrir, traducido de forma fiel– se usó en la industria musical a partir de 1950, de acuerdo con el libro Filosofía de los Covers, de P.D. Magnus. Es la versión que un cantante realiza de una grabación previa, con diversas clasificaciones y características.

Según el texto de P.D. Magnus, un posible origen de los covers, al menos en la música comercial, era que productores de grandes sellos discográficos “cubrían” o “escondían” canciones independientes para que sus grabaciones fueran las únicas conocidas.

Otra postura –más controversial– se inclina hacia la lucha racial en Estados Unidos. Ciertos estudios de grabación para “blancos” usaron temas populares de origen afroamericano para regrabarlos con artistas “permitidos” y disfrutarlos sin “preocuparse” por escuchar a ciudadanos segregados.

Nuestro entrevistado, Héctor Sapiña, nos explicó el ejemplo de Chapel of Love, una composición bastante famosa de 1963. Su primera versión la interpretó Darlene Love, una cantante afroamericana, pero al productor Phil Spector no le agradó su entonación “negra” y de góspel.

Versión de Darlene Love, primera intérprete en grabar "Chapel of Love", pero cuya versión se estrenó hasta los 90, pues no agradó a los productores de su época. Fuente: YouTube.

En 1981, el grupo español Mocedades adaptó “Somebody to Love” de Queen al español. La traducción quedó a cargo de Luis Gómez Escolar, quien también reelaboró la zarzuela “Leyenda del Beso” para convertirla en “Amor de Hombre”, otro triunfo de la banda. “Un poco de amor” no cambió el sentido de la canción original y tampoco alcanzó su fama. Fuente: YouTube.

Para 1964, se regrabó Chapel of Love con The Dixie Cups, un cuarteto de cantantes afroamericanas que adaptaron el tema a algo más universal y simplificado. “Son los negros ofreciendo su música, pero ‘limpiándola’ para el gusto de los blancos”, nos comentó Sapiña Flores; los covers desaparecieron el halo de lucha racial y consiguieron triunfos musicales.

Nuestro entrevistado compartió con EL UNIVERSAL que la cultura de masas –popular desde el siglo XX y más en el XXI– persigue la universalidad y preferencia colectiva. Como se dirige a muchos consumidores, debe simplificarse en extremo, “no sólo el lenguaje, sino también en temáticas y experiencias”; ese fue un poderoso rasgo del pop y los covers, ser “accesibles” para gustarle a miles.

Pero, por sobre todo lo anterior, las nuevas versiones musicales son producto de una industria que requiere rentabilidad financiera. En ocasiones, es mejor invertir en temas ya existentes y adecuar particularidades que hacer un éxito desde cero.

Según Rubén López Cano, en su texto Lo original es la versión, un cover "puede ser una estrategia que empaqueta con una nueva envoltura un producto que ha demostrado vender bien". Bajo ese mismo argumento, Héctor Sapiña consideró que los “refritos” continuaron porque “el público no esperó revoluciones o transformaciones sustanciales, sino la misma fórmula comprobada”.

La cantante francesa, Desireless, lanzó en 1986 “Voyage, Voyage”, un tema abstracto. Para 1991, la boy band mexicana, Magneto, realizó su cover “Vuela, Vuela”; la letra cambió para hacerla más de autosuperación. EL UNIVERSAL publicó el 5 de noviembre del 91 la preocupación de algunos padres por considerar que “Vuela, Vuela” alentaba a la drogadicción. Fuente: YouTube.

La década de las repeticiones y los covers

En 1986, el crítico de televisión estadounidense, Tom Shales, denominó a los fantásticos 80 como la “re-decade” o la “década repetida”, por las retransmisiones, reciclaje de contenido, readaptaciones y recuperaciones culturales que se vieron en casi todos los ámbitos de entretenimiento.

El mercado musical se caracterizó por la diversidad de ritmos y la explosión de videoclips como extensión discográfica. El libro Tócala de nuevo: Covers en la música popular, menciona que esos años fueron un momento importante para la popularidad de nuevas versiones musicales, incluso también de plagios e imitaciones.

Canción “Stella Stai” del italiano Umberto Tozzi, lanzada en 1980; el mismo Tozzi la tradujo al español y esa versión la utilizó el grupo puertorriqueño, Menudo, para su gran éxito de 1981, “Claridad”. La interpretación del italiano tuvo un toque rockero, a diferencia de lo inocente que suena el cover de la banda adolescente. Fuente: YouTube.

Durante los 80, justo en los tiempos de globalización y neoliberalismo, la cultura occidental –proveniente de Estados Unidos y sus aliados– impactó en la radio latinoamericana, pero sus ritmos y letras todavía pasaron por un filtro de adaptación y traducción, algo que desapareció para los 90.

“La traducción de canciones en los 80 se pudo enfocar en el proteccionismo, remanentes de una cultura proteccionista que todavía no se abría por completo. Estábamos muy agringados, pero en español”, comentó Héctor Sapiña.

Cantantes latinoamericanos hicieron covers de temas italianos, alemanes o estadounidenses, pero con un toque de “tropicalización” para hacerlo suyo. Según explicó nuestro experto, gran parte de los mexicanos no tenía acceso al inglés y no consumía contenido en otros idiomas; fue el momento idóneo para copiar a los extranjeros, pero con un toque propio.

En la actualidad, los covers funcionarían como un mensaje de nostalgia y una conexión emotiva entre generaciones, pero, en temporadas como los 80, las versiones musicales priorizaron la fama y el consumo. Foto: Encik Tekateki/Wikimedia Commons.

Además de los videoclips que comenzaron su etapa de oro en los 80, algunos cantantes mexicanos mostraron sus éxitos en la programación televisiva, sobre todo en Siempre en Domingo. Era la mejor plataforma para que el público mexicano conociera los nuevos temas del momento. Fotos (izq. a der.): ESPECIAL/Jorge Ríos, Archivo EL UNIVERSAL/ESPECIAL.

Los covers que conquistaron a México

Intérpretes como Yuri, Luis Miguel o Timbiriche marcaron la industria musical de los 80 en México y aprovecharon las tendencias del momento para construirse un estilo que catapultó su carrera y los convirtió en íconos ochenteros.

Yuri lanzó una de sus canciones más importantes en 1982. Maldita Primavera es un cover de la canción italiana Maledetta Primavera de Loretta Goggi; su adaptación al español quedó a cargo del experto en versiones, Luis Gómez Escobar. La ventaja de traducir del italiano es que los arreglos vocales pueden mantenerse casi idénticos, como pasó con otros ejemplos.

Mientras que la interpretación de Goggi alcanzó los primeros lugares de popularidad en Italia y motivó otros covers, la versión de Yuri cosechó un gran éxito en México y España.

En una entrevista que sostuvo la cantante veracruzana con este diario en julio de 1982, se mostró sorprendida por el gran recibimiento que "Maldita Primavera" tuvo en Europa y Latinoamérica. Foto: Vicente Arteaga/Archivo EL UNIVERSAL

Para 1984, la cantante realizó otro cover, ahora de un tema muy famoso del grupo inglés Culture Club, Karma Chameleon. La adaptación al español de Karma Kamaleón la hizo el compositor y cantante Enrique del Pozo, sin cambiar mucho el argumento de la canción, aunque tal vez sí era necesario ajustarla mejor.

La canción de Culture Club ganó popularidad en varios conteos internacionales y en México también sonó con buenos resultados. El cover de Yuri tuvo un ligero éxito, sobre todo en Los Ángeles, California, con la población hispanohablante que residía en esa metrópoli.

Karma Kamaleón, interpretación de Yuri al éxito de Culture Club. La edición de EL UNIVERSAL del 12 de agosto de 1984 consideró al cover de la veracruzana como “una versión acertada”, aunque no trascendió como otras canciones de la cantante. Fuente: YouTube.

Pasando a otro exponente de los covers ochenteros, la banda –entonces– infantil, Timbiriche, también lanzó versiones de éxitos extranjeros. Uno de ellos fue Mi Globo Azul, sencillo de 1985 y adaptado al español por Marco Flores, uno de los principales productores y compositores del grupo.

El cover se basó en 99 Luftballons, canción del grupo alemán Nena. La agrupación del Berlín Occidental lanzó el que sería su único éxito en 1983, con un explícito toque antiguerra.

99 Luftballons –después 99 Red Ballons en inglés– tenía el contexto de la guerra fría y la separación geopolítica en Alemania, rasgo que se perdió por completo en Mi Globo Azul, que sí mantuvo el mensaje de paz, pero simplificado para la audiencia infantil.

"Mi Globo Azul" tiene las voces preadolescentes de Sasha Sokol, Paulina Rubio, Alix Bauer y Mariana Garza, con un toque muy inocente. Fuente: YouTube.

Para 1987, Timbiriche reelaboró la canción alemana Komm doch nochmal (Gefühl Ohne Ende), de Vitale, para nosotros conocida como Con Todos Menos Conmigo. El encargado de adaptarla fue Carlos Toro, polifacético compositor y periodista español, quien también trabajó con Demis Roussos, Luis Miguel y Martha Sánchez para reconstruir éxitos en español.

Con Todos Menos Conmigo fue un gran éxito para la banda mexicana, pues se posicionó con gran popularidad en Latinoamérica y España. Es uno de los temas icónicos para la agrupación, pues les permitió mostrarse más rebeldes y cercanos a la juventud que crecía con ellos.

Timbiriche aprovechó las presentaciones televisivas para alcanzar la fama entre el sector juvenil. Su cover de “Con Todos Menos Conmigo” no fue el único, pues hubo versiones en portugués e inglés de la misma canción, pero sí fue uno de los más exitosos. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Otra de las cantantes mexicanas que lanzó covers fue Lucero y aprovechó una versión en español de Chapel of Love, que mencionamos antes, para conquistar los primeros lugares de popularidad en 1988. Su éxito se llamó Vete con Ella, alejado del tono góspel y de lucha racial de la original.

Si somos exigentes, Lucero no adaptó Chapel of Love, sino los covers que Mayté Gaos y Mirla Castellanos hicieron de la canción estadounidense en los 60. Una historia de despecho y rencor reemplazó el mensaje de boda e ilusión que The Dixie Cups transmitieron y también se borraron los tonos afroamericanos por el ritmo disco.

Lucerito tenía su propia narrativa a finales de los 80. “Prefiero que me llamen Lucero, ya soy una mujer”, mencionó la cantante a EL UNIVERSAL en junio de 1989; su elección de canciones borró la imagen de niña y Vete con Ella la posicionó como artista atractiva.

“Esta será mi imagen definitiva. La de la mujer que vive intensamente el amor, el desamor y todo lo que nos ofrece la vida”, comentó Lucero para esta casa editorial en 1989. Su versión de “Vete con ella” recurrió a los sintetizadores y al baile disco, tan populares en los 80, para alejarse de las primeras interpretaciones de “Chapel of Love”. Fuente: YouTube.

Para cerrar con broche de oro la exposición de versiones musicales recordamos al Sol de México. Para los 80, Luis Miguel tuvo un predicamento muy parecido al de Lucerito, pues durante esa revoltosa década todavía tenía fama infantil.

Para construirle la imagen de jovenzuelo romántico, productores y compositores lograron que Luis Miguel grabara canciones perfectamente manufacturadas para su voz y estilo. La primera que mencionaremos es Ahora te Puedes Marchar, éxito de 1987 y que fue cover del tema estadounidense de 1963, I Only Want to be With You, de Dusty Springfield.

La canción original es muy romántica e ingenua y así pudo funcionarle a Luis Miguel, pero Luis Gómez Escobar –nombre recurrente entre los covers, pues también trabajó con Chayanne, Ricky Martin y hasta con el dúo sueco, Roxette– optó por la versión francesa À Présent tu Peux t'en Aller de 1964 con su letra de despecho y reclamación, agregando un ritmo pop.

A sus 18 años, Luis Miguel logró tremenda popularidad con Ahora te Puedes Marchar, siendo una de sus canciones principales y con la que cautivó a miles de seguidoras. Aprovechó el ritmo y estilo ochentero, incluyendo el peinado alto y los pasos de baile. Fuente: YouTube.

El joven cantante tuvo otro exitoso cover en 1990, gracias a su colaboración con el cantautor Juan Carlos Calderón, quien ya tenía buenos resultados con Mocedades y Miguel Bosé.

Calderón reescribió el éxito estadounidense de 1978, Blame it on The Boogie, original de Mick Jackson y popularizada meses después por The Jacksons. Será que no Me Amas mantuvo el ritmo pegajoso, pero con una letra más cercana al romance y desamor que caracteriza al Sol de México.

Desde esos años, Luis Miguel se sostuvo “imparable”, como lo describió EL UNIVERSAL en mayo de 1991, pues sus canciones –incluidos los covers que mencionamos– eran muy populares en México y Latinoamérica, incluso en algunos conteos estadounidenses.

Luis Miguel fue uno de los cantantes más exitosos con sus interpretaciones de temas pasados. El apodado Sol de México logró posicionarse como el joven galante y triunfante gracias a sus covers bien producidos y adaptados. Foto: Antonio Arredondo/Archivo EL UNIVERSAL

¿Importa más la original o el cover?

El debate sobre cuál canción merece reconocimiento, si las primeras interpretaciones o los covers que mejoraron su fórmula, es uno de los temas más polémicos en la cultura de masas y algo que cruzó por nuestra cabeza con las infinitas versiones musicales.

“La gran ventaja que tenemos en nuestra época es que ya no nos determinan cómo seguir una experiencia estética. [...] Ahora tenemos la posibilidad de elegir lo que escuchamos; ya adquirimos una función curatorial”, comentó nuestro experto.

“Si eres el aficionado sabiondo, armas tu playlist con los covers y las originales, o si estás en una fiesta y sólo quieres escuchar la que más te gusta, la pones y ya”, dijo Sapiña Flores sobre la libertad de elección del público actual. Ya no es cuestión de originalidad, sino de elegir la que nos agrade, pero también es bueno conocer el trasfondo de un éxito musical.

Para su lanzamiento como solista en 1991, Ricky Martin grabó “Susana”, una versión del tema “Suzanne”, de 1983, de la banda holandesa VOF De Kunst. Para la agrupación europea, “Suzanne” fue su única canción popular, a diferencia de Ricky Martin que se mantiene como uno de los artistas latinos más exitosos. Fuente: YouTube.

Mochilazo en el Tiempo cuestionó a Héctor Sapiña sobre el posible fin de las ideas para la música pop. Su respuesta evidenció un “punto de saturación” en la industria y cuando eso ocurre en cualquier sistema económico o cultural, comienza una desaceleración y simplificación.

“Se aceleró demasiado la vida desde los 80, ahorita se busca un mercado menos acelerado y cambiará la velocidad en la que transmitimos la cultura y el consumo. Se pueden fortalecer las fronteras, tal vez prolifere el pop mexicano”, pronosticó nuestro entrevistado.

Canción “Nobody Else” de 1990, del cantante neerlandés, René Froger. Dos años después, Chayanne realizó su cover titulado “Provócame”, con una gran tropicalización y adaptación a su estilo más atrevido y sensual. Fuente: YouTube.

