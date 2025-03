Cuando E.U despiojaba a mexicanos con gasolina

Los “sucios mexicanos” somos causa de temor en Estados Unidos desde hace años, siglos incluso. Mochilazo en el Tiempo ya abordó las deportaciones masivas de los años 30 para proteger la economía estadounidense, pero ahora toca recordar que la salud también permitió a la Unión Americana despreciar a migrantes.

A principios del siglo XX se presentaron epidemias de viruela, gripe española y otras afecciones de alta peligrosidad. Una de esas etapas de insalubridad vino con el tifus, enfermedad transmitida por la bacteria Rickettsia typhi y proveniente de piojos.

México enfrentó varios casos de tifo entre 1915 y 1920, sobre todo, en centro y norte del país. El aumento de enfermos alertó a los estados fronterizos de la Unión Americana que cada semana recibían a cientos de trabajadores mexicanos con mala higiene.

Para 1916, el paso entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, se convirtió en un espacio de humillación para connacionales, pues las autoridades tejanas decidieron someter a los mexicanos a baños químicos contra el tifus.

Según recuperó el historiador y cronista californiano, David Dorado Romo, en su texto Jan. 28, 1917: The Bath Riots, durante los primeros años del siglo XX no se consideró a nuestros connacionales como una población ilegal en Estados Unidos.

La Unión Americana permitió el “libre” avance de mexicanos hasta 1917, cuando las leyes migratorias exigieron exámenes de conocimiento, así como una cuota para visa y pasaporte. Entonces, nuestros connacionales tenían fama de transmitir el tifus por las malas condiciones de higiene en los sectores más bajos.

Según se leyó en la edición del 23 de junio de 1916 del diario Evening Star, “miles de mexicanos sin lavar amenazan la salud de El Paso”. Al menos 5 mil connacionales entraron en una sola semana a Texas, aumentando el temor por un contagio de tifo.

El gobierno federal estadounidense aseguró que “se enfrenta el peligro de la manera más humanamente posible, considerando las necesidades de esos pobres mexicanos, quienes cruzaron la frontera en busca de trabajo, comida y refugio”.

La acción “más humana” fueron los baños con gasolina, donde decenas y hasta cientos de individuos sometieron su piel a combustibles y químicos. De acuerdo con Dorado Romo, tan solo en 1917, al menos 127 mil mexicanos pasaron por el despioje.

No todos los viajeros se sometieron a esta humillante práctica, sólo los “sospechosos” de tener piojos y mala higiene, de escasos recursos o provenientes del interior de México. Los adinerados y con buena imagen podían cruzar sin problemas.

En su edición de marzo de 1917, la revista Public Health Reports publicó el informe Combatiendo la Fiebre Tifo en la Frontera, del entonces representante de Salud Pública de E.U. y encargado de las medidas contra tifus en Texas, doctor C.C. Pierce.

Según sus datos, desde finales de 1915, autoridades de Nuevo Laredo, Piedras Negras y Ciudad Juárez en México establecieron “plantas desinfectantes” para que personas con piojos esterilizaran sus ropas y se bañaran antes de cruzar a Estados Unidos.

C.C. Pierce consideró que estos sitios también eran necesarios en E.U., por lo que El Paso, Eagle Pass, Brownsville, Hidalgo y Río Grande abrieron “centros de desinfección”. En estos lugares, se separaba un grupo de hombres y otro con mujeres y niños; se les envió a un salón para desnudarse, mandando su ropa a una cámara de vapor.

Sus pertenencias recibían una temperatura de 259 °F o 126 °C durante 10 minutos, pues los piojos mueren a los 212 °F o 100 °C. Después de esa limpieza, los bloques de vestimenta iban a una segunda cámara para secarlos.

Migrantes esperando su desinfección, 1917. Algunos pueblos fronterizos en EU establecieron bloqueos contra México, como McAllen, Texas, contra gente de Reynosa, Tamaulipas. Ante esas acciones, los mexicanos impusieron cuarentenas “de venganza” contra estadounidenses. Foto: US Public Health Service/ESPECIAL.

"Zapatos, sombreros, cinturones y artículos que se vean afectados por el vapor se dejan en una enorme canasta de lavandería y, cuando lo amerita, se tratan con cianógeno [gas a base de nitrógeno y carbono usado en pesticidas]", describió Pierce.

Ya desnudos, los migrantes pasaban a revisión, donde un hombre o una mujer –según el sexo de los viajeros– examinaba cabeza y zonas vellosas para ver si tenían piojos.

En caso de tener alimañas, se rapaba cabello y vello, quemando lo cortado. A las mujeres, en lugar de desaparecer sus cabelleras, les hacían turbantes con queroseno y vinagre, dejando que el irritante líquido reposara media hora antes de lavarse.

Si no tenían piojos, los migrantes recibían una mezcla para bañarse, compuesta por una porción de jabón por cuatro de agua y dos de queroseno; todos en el mismo salón.

Centro de desinfección en El Paso, 1917. C.C. Pierce pidió “evitar cualquier asociación con esa gente sucia [mexicanos] que puede tener piojos”. Según su análisis, personas que se bañaran dos veces por semana y que cambiaran su ropa interior una vez cada siete días no transportarían alimañas. Foto: US Public Health Service/ESPECIAL.

Después del baño, los migrantes recibían una vacuna no especificada y un certificado que garantizaba estar “despiojado, bañado, vacunado y con ropa desinfectada”, con fecha y firma del encargado. Niños menores de 10 años no obtenían certificación.

Este procedimiento fue válido sólo para entrar a El Paso. Si los mexicanos querían trasladarse a otros estados de la Unión Americana, debían someterse a cualquiera que fuera la medida de sanidad estipulada por cada entidad.

En palabras de C.C. Pierce, “desde que se establecieron las restricciones, se notó una notable mejoría en la apariencia de viajeros provenientes de México en materia de limpieza y en ropa interior”. La planta en El Paso hizo más “presentables” a un promedio de 300 mexicanos por día, a costa de químicos.

Montones de ropa ya desinfectada bajo vapor, 1917. David Dorado Romo recuperó el testimonio de su tía abuela, Adela Dorado, quien debía pasar por ese procedimiento cada ocho días cuando iba a limpiar casas a Texas. En una ocasión, la limpieza con vapor fue tan severa que derritió sus zapatos. Foto: US Public Health Service/ESPECIAL

A pesar de que el baño con combustible era la “mejor” opción contra tifus, nunca estuvo exenta de riesgos. El principal incidente relacionado con esta desinfección ocurrió en la cárcel de El Paso, el 6 de marzo de 1916, cuando ocurrió una severa explosión; sus reos eran, en su mayoría, mexicanos.

Según reportó The Bridgeport Evening Farmer, las autoridades del presidio practicaron constantes baños químicos para evitar contagios. Su medida era más agresiva que la utilizada en la frontera, pues a todos los reclusos se les roció gasolina, sin excepción.

De acuerdo con The Albuquerque Morning Journal, el preso estadounidense H.M. Cross “encendió un fósforo para su cigarro y de inmediato la cárcel se convirtió en una masa de llamas. El olor a gasolina, carne humana y ropa se volvió tan sofocante que fue imposible abrir puertas y sacar a las víctimas sin usar mascarillas de oxígeno”.

Cross y otros 40 individuos estaban cubiertos de combustible al momento de la explosión. El saldo fue 18 muertos, incluido el responsable; 12 eran estadounidenses.

Nota sobre la cárcel de El Paso, 1916. The Albuquerque Morning Journal denunció que las autoridades carcelarias fallaron al tener en una habitación tan cerrada a tantos hombres cubiertos de combustible, así como en su revisión de pertenencias para evitar que alguien cargara fósforos. Foto: The Farmer/Library of Congress US/ESPECIAL