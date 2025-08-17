Más Información

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario

Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario

Fallece el promotor cultural Antonio Calera-Grobet; era propietario de la hostería La Bota, en el centro de la CDMX

Fallece el promotor cultural Antonio Calera-Grobet; era propietario de la hostería La Bota, en el centro de la CDMX

Milica derrota por decisión unánime a Mercedes Roa; la experiencia de la argentina se impuso en Supernova Orígenes

Milica derrota por decisión unánime a Mercedes Roa; la experiencia de la argentina se impuso en Supernova Orígenes

Arranca primera semifinal de “México Canta", concurso de corridos anti-bélicos; mírala aquí

Arranca primera semifinal de “México Canta", concurso de corridos anti-bélicos; mírala aquí

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan para perfeccionar manejo de drones

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan para perfeccionar manejo de drones

Se registran enfrentamientos en megamarcha “México por Palestina”; manifestantes exigen ruptura de relaciones con Israel

Se registran enfrentamientos en megamarcha “México por Palestina”; manifestantes exigen ruptura de relaciones con Israel

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

INE alista discusión de financiamiento para seis partidos políticos durante 2026; Morena y PAN, los de mayor presupuesto

INE alista discusión de financiamiento para seis partidos políticos durante 2026; Morena y PAN, los de mayor presupuesto

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Asmae El Moudir y la miniatura femielegiaca, por Jorge Ayala Blanco

Asmae El Moudir y la miniatura femielegiaca, por Jorge Ayala Blanco

Atacar a los en México puede dar a los defensores de la guerra contra el narco una “gratificación instantánea”, pero no resolverá el problema de las drogas y, en cambio, socavaría los esfuerzos actuales del gobierno mexicano por combatir este flagelo, advierte, en su columna semanal para el diario The Wall Street Journal, la analista Mary Anastasia O’Grady.

En la columna: “No bombardee México, Señor Presidente”, O’Grady alude al reporte del medio The New York Times, según el cual, el presidente estadounidense, , firmó una orden secreta dirigida al Pentágono para “comenzar a utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos”.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni Trump han confirmado la versión. Pero O’Grady señala que un ataque militar a los cárteles “no eliminará el tráfico de fentanilo en Norteamérica. La alta potencia de la droga significa que basta con pequeños lotes para alimentar negocios ilícitos a gran escala. La reciente disminución de las muertes por sobredosis en Estados Unidos atribuibles a este potente narcótico parece estar relacionada con prácticas más estrictas en la prescripción de analgésicos adictivos, más que con la guerra contra el suministro”.

Lee también

La columnista subraya que no se trata de no perseguir a los cárteles, designados Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte de la administración Trump, y que también se dedican a otros delitos, incluyendo extorsión, soborno y lavado de dinero, entre otros, sino de entender que “aunque lanzar explosivos en lugares como el estado de Sinaloa puede dar a los guerreros antidroga estadounidenses una gratificación instantánea, no es la respuesta a lo que aqueja a México”.

La analista critica lo que llama “políticas indulgentes con el crimen organizado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador” y que, dice, han derivado en que la mafia se haya “infiltrado en todos los niveles de la política mexicana”. Sin embargo, añade, “la limpieza requiere el apoyo de un público que se rebelará ante la idea de una ‘invasión’ gringa”.

Carteles mexicanos buscan a estudiantes de química para fabricar Fentanilo (01/12/2024). Foto: Pizabay
Carteles mexicanos buscan a estudiantes de química para fabricar Fentanilo (01/12/2024). Foto: Pizabay

En vez de una acción militar, O’Grady aboga por una política estadounidense que fomente “los lazos con México, centrándose en los intereses comunes es una mejor manera de promover el crecimiento de instituciones modernas y democráticas”.

Según la analista, “la relación comercial que surgió del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 —rebautizado como Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá en 2020— es la razón por la que la presidenta Claudia Sheinbaum colabora ahora con las fuerzas del orden estadounidenses”.

Destaca que la actual Presidenta mexicana “debe su carrera política a AMLO. Pero también quiere triunfar por méritos propios. Cada vez parece más claro que para ello tiene que abandonarlo” y que “no tiene más remedio que colaborar con los estadounidenses en la lucha contra la delincuencia. Con gran parte del país bajo el control de los cárteles, también sabe que necesita ayuda”.

Lee también

Según O’Grady, la elección de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública “es una señal de seriedad” por parte de la mandataria. “Ha permitido que aviones de vigilancia estadounidenses sobrevuelen el país. En febrero, México transfirió 29 presos a la custodia de Estados Unidos. La semana pasada entregó otros 26 presuntos delincuentes a agentes estadounidenses”.

Estos detenidos, considera, podrían proporcionar “información valiosa” en Estados Unidos “sobre quiénes dirigen las redes delictivas y quiénes son sus socios políticos. Con un exfuncionario de alto rango de la seguridad del estado de Tabasco fugado de la Interpol, los mexicanos podrían estar cada vez más cerca de conocer la podredumbre que emana del estado donde AMLO inició su carrera”. Aludió así a Hernán Bermúdez, quien ha sido señalado como jefe de la organización criminal “La Barredora”.

O'Grady reconoce que “la corrupción está profundamente arraigada en México”, pero acota que “García Harfuch está tratando de crear una policía federal creíble. Es un esfuerzo que contrasta con la toma de control del poder judicial por parte de AMLO el año pasado” y cree que “la intervención militar de Estados Unidos lo socavaría, así como a muchos aliados de Estados Unidos, al tiempo que fortalecería a los elementos más corruptos del partido gobernante Morena”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos