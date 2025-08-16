Más Información

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Guerra en Ucrania: ¿Qué dice el lenguaje no verbal de la reunión entre Trump y Putin en Alaska?

Guerra en Ucrania: ¿Qué dice el lenguaje no verbal de la reunión entre Trump y Putin en Alaska?

"Erin" se convierte en huracán categoría 5 en el Atlántico; es considerado "catastrófico"

"Erin" se convierte en huracán categoría 5 en el Atlántico; es considerado "catastrófico"

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Mario Delgado admite "error" en declaración sobre departamento de 15 mdp; lo aclaré desde mayo, explica

Mario Delgado admite "error" en declaración sobre departamento de 15 mdp; lo aclaré desde mayo, explica

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Punto 420 se mueve este sábado de Plaza de la Concepción a Plaza Tlaxcoaque

Punto 420 se mueve este sábado de Plaza de la Concepción a Plaza Tlaxcoaque

Las autoridades estadounidenses publicaron una recompensa de 10 millones de dólares por en su lista de los más buscados.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) publicó una "RECOMPENSA DE $10 M por información que conduzca al arresto/condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del famoso Joaquín “” Guzmán Loera".

En un mensaje en X, ICE recuerda que Iván Archivaldo "y sus hermanos tomaron el control de la facción de '' del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada, este matón debe ser considerado armado y peligroso".

Añade que "si tiene información, comuníquese con Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al 520-335-7315".

Lee también

Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, líder y fundador del Cártel de Sinaloa. Foto: Especial
Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, líder y fundador del Cártel de Sinaloa. Foto: Especial

Estados Unidos vs "Los Chapitos"

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medio hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (estos dos últimos en libertad) de liderar desde 2016, cuando fue detenido su padre, el , designado por el gobierno de Donald Trump como organización "terrorista" global.

En julio, Ovidio se declaró culpable de cargos de narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos.

Guzmán López, detenido sin derecho a fianza tras su extradición de México a Estados Unidos en 2023, presentó formalmente su declaración de culpabilidad durante una audiencia en un tribunal federal de Chicago, informó el Departamento de Justicia.

Lee también

La fiscalía dijo que "Guzmán López, de 35 años, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para el tráfico de drogas y dos cargos de participación consciente en una empresa criminal continua".

"El Ratón", como se lo conoce, ya había firmado un documento el 30 de junio adelantando que se declararía culpable para evitar un juicio con jurado y una eventual sentencia más severa en caso de ser condenado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos

Visa americana/iStock/ g-stockstudio

Visa americana por primera vez: Este es el único consulado con citas disponibles para 2025