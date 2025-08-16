Las autoridades estadounidenses publicaron una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán en su lista de los más buscados.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) publicó una "RECOMPENSA DE $10 M por información que conduzca al arresto/condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del famoso Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera".

En un mensaje en X, ICE recuerda que Iván Archivaldo "y sus hermanos tomaron el control de la facción de 'El Chapo' del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada, este matón debe ser considerado armado y peligroso".

Añade que "si tiene información, comuníquese con Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al 520-335-7315".

Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, líder y fundador del Cártel de Sinaloa. Foto: Especial

Estados Unidos vs "Los Chapitos"

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medio hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (estos dos últimos en libertad) de liderar desde 2016, cuando fue detenido su padre, el Cártel de Sinaloa, designado por el gobierno de Donald Trump como organización "terrorista" global.

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Archivaldo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



He and his brothers took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and despite his smoldering gaze, this thug should be… pic.twitter.com/M1SfNopRVd — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 15, 2025

En julio, Ovidio se declaró culpable de cargos de narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos.

Guzmán López, detenido sin derecho a fianza tras su extradición de México a Estados Unidos en 2023, presentó formalmente su declaración de culpabilidad durante una audiencia en un tribunal federal de Chicago, informó el Departamento de Justicia.

La fiscalía dijo que "Guzmán López, de 35 años, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para el tráfico de drogas y dos cargos de participación consciente en una empresa criminal continua".

"El Ratón", como se lo conoce, ya había firmado un documento el 30 de junio adelantando que se declararía culpable para evitar un juicio con jurado y una eventual sentencia más severa en caso de ser condenado.

mcc