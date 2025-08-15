Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Este 15 de agosto la Policía Internacional (Interpol) emitió formalmente una ficha roja contra Zhi Dong Zhang, mejor conocido como "El Brother Wang", ciudadano chino a quien se le vincula con el Cártel de Sinaloa (CDS)y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra Zhi Dong Zhang y una alerta de búsqueda, tras fugarse el pasado 11 de julio.

El ciudadano chino es señalado de ser intermediario clave en el abastecimiento de precursores químicos para dichos cárteles. Además, autoridades federales lo señalan de operar de manera ilícita más de 120 millones de dólares por tráfico de droga a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, China y Japón.

Por su participación en actividades ilícitas, una corte estadounidense lo vincula con delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, exportación, transporte y distribución de más de mil kilos de cocaína, de mil 800 kilos de fentanilo.

"El Brother Wang" emula a "El Chapo" al fugarse

Zhan fue detenido en octubre de 2024, por medio de un operativo donde participó la FGR, la Marina, el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia y la SSPC.

Finalmente el "Brother Wang" fue capturado en Lomas de Santa de Fe para después ser trasladado al Reclusorio Sur, pero meses después un juez de control cambió la medida cautelar de prisión preventiva justificada y le otorgó prisión domiciliaria, pese a su importancia en el tráfico de droga a nivel internacional y sus vínculos con el CDS y el CJNG.

Mismo hecho que provocó la reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum que cuestionó la decisión del juez de otorgar es beneficio a un criminal del nivel de Zhi Dong.

"Cómo es posible, inclusive se estuvo buscando por parte de la Fiscalía al Consejo de la Judicatura por la importancia de que esta persona estuviera detenida y el juez le da esta liberación", señaló en su conferencia matutina del 14 de julio.

Por lo que permaneció en su casa de Lomas de Padierna, mientras era custodiado por elementos de la Guardia Nacional, hecho que no fue un obstáculo para que se fugara frente a las narices de autoridades federales.

De acuerdo con el columnista de esta casa editorial, Héctor de Mauleón, vecinos alertaron de que tres hombres brincaron una barda contigua a su domicilio y al estilo de "El Chapo Guzmán", Zhi Dong Zhang escapó por un agujero que conectaba con otra de sus propiedades.

Por lo anterior, ahora es buscado en más de 190 países.

