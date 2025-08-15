Interpol emite ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang; se fugó de su arresto domiciliario

Zhi Dong Zhang, el chino ligado a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se le fugó a la Guardia Nacional del arresto domiciliario, ya es buscado en más de 190 países.

La Policía Internacional (Interpol) emitió ficha roja para su búsqueda y localización, reportaron fuentes del gobierno federal.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ya a un juez orden de aprehensión contra Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang", considerado intermediario clave para el abastecimiento de precursores químicos para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por el delito de resistencia de particulares, en la hipótesis de al que inutilice, sin la debida autorización, dispositivos de localización y vigilancia.

Dong Zhang es requerido por el gobierno de los Estados Unidos, por supuestamente exportar y distribuir más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y 600 kilos de metanfetaminas en dicho país.

Asimismo, es considerado una pieza clave en la logística de distribución de precursores químicos para el Cártel Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones criminales transnacionales designadas como "terroristas" por el gobierno de Donald Trump.

Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó al juez que concedió la prisión domiciliaria al ciudadano chino que hoy es buscado por la Interpol, “sin ningún argumento”, dijo.

“El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, sin ningún argumento de por medio, le da prisión domiciliaria”, afirmó la mandataria.

Por fuentes federales se asume que autoridades hicieron algunas detenciones tras su fuga, pero no logró establecer que se tratara de Zhi Dong Zhang, alias "Brother Wang".

