Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

La asociación civil Nariz Roja denunció que en los hospitales públicos se está distribuyendo Metrotexato producido en un laboratorio de Cuba.

Y señaló que dicho laboratorio cubano no es conocido, por lo que cuestionó la calidad del fármaco que será utilizado para tratar a los pacientes con cáncer.

"Y lo que faltaba … 'medicina cubana' de los laboratorios locales nadie conoce al laboratorio ganador (porque ya se está distribuyendo en los hospitales públicos). Esperemos sean productos de calidad y no la basura que traían de Argentina que si supere la calidad de los otros productos que participaron", denunció la asociación en su cuenta de X.

El pasado 9 de agosto, pacientes con cáncer y sus familiares marcharon para protestar por el desabasto de medicamentos, en Guadalajara, Oaxaca, Guanajuato y Tabasco.

Y el 10 de agosto, en la Ciudad de México, Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y en Quintana Roo.

