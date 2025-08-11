Más Información
Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos
Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos
Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones
Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL
Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas
La asociación civil Nariz Roja afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum desvía la atención al asegurar que la marcha que realizaron pacientes con cáncer, el 10 de agosto, en la Ciudad de México, por el desabasto de medicamentos, fue encabezada por la diputada panista Margarita Zavala.
“Está como ayer, la marcha esta de los medicamentos, Margarita Zavala la encabezaba”, dijo la mandataria en conferencia de prensa, en Palacio Nacional, para minimizar la queja de miles de pacientes que o han recibido sus tratamientos.
Por lo que la asociación, que encabeza Alejandro Barbosa, retó a la titular del Ejecutivo a probar que la legisladora panista estuvo presente en la manifestación por desabasto de medicamentos oncológicos.
Lee también Pacientes con cáncer marchan por desabasto en distintas ciudades del país; “no más mentiras, queremos medicinas”, exigen
“La Presidenta Claudia Sheinbaum quiere desviar la atención del objetivo de la marcha con la asistencia de Margarita Zavala. Si nos demuestra que la diputada encabezaba la marcha como mencionó esta mañana cerramos la asociación y pedimos disculpas públicas, si ella mintió que acepte el desabasto y se disculpe con todos los participantes entre ellos niños con cáncer y sus familias, ya basta de politiquerías y que busquen como no aceptar sus errores y su irresponsabilidad”, escribió Nariz Roja en su cuenta de X.
Además de la marcha en la Ciudad de México, pacientes con cáncer, adultos y niños, marcharon para manifestarse por el desabasto de medicamentos, en diversas ciudades del país, entre el sábado 9 y domingo 10 de agosto.
Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA sobre México; hace referencia al Himno Mexicano: “Y una soldada en cada hijo te dio”
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em