La presidenta reaccionó a la marcha convocada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, , “para frenar el avance autoritario”.

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto en , Sheinbaum Pardo también reaccionó a la marcha realizada este fin de semana contra el desabasto de medicamentos contra el cáncer.

En días pasados, Rojo de la Vega llamó a una marcha de “La Resistencia”, el próximo 31 de agosto en la Ciudad de México, “porque ya no es tiempo de callar”.

“¿Quién está llamando a eso?”, preguntó la Presidenta.

“Alessandra Rojo de la Vega”, se le hizo saber.

“¡Ah, no bueno!”, reaccionó Sheinbaum Pardo.

“Está como ayer, la marcha esta de los medicamentos, ¿no? la encabezaba”, expresó al asegurar que da seguimiento personal a la llegada de medicinas a los centros de salud.

