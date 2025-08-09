Más Información
¡Mejor no salgas! Hay triple alerta en CDMX por lluvias muy fuertes y granizo; alcaldía Álvaro Obregón alcanza el color Púrpura
El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos
Miles se manifiestan en Tel-Aviv contra el plan israelí de conquistar Gaza; exigen la liberación de rehenes
Piloto de Nascar sufre grave accidente en festejo de su victoria; fue llevado de emergencia al hospital
El trámite para obtener una copia del acta de nacimiento en México ahora es completamente digital. El acta de nacimiento es el documento de identidad que acredita nombre, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento del solicitante.
La copia certificada del acta de nacimiento tiene la misma validez que la original ante cualquier gobierno y autoridad municipal, estatal y federal si se presenta impresa en una hoja blanca tamaño carta.
La oficina digital del Gobierno de México y de cada gobierno estatal está disponible los 365 días del año y las 24 horas del día para realizar el trámite.
Lee también EU anuncia cambios para solicitar visa, ahora, menores de 14 años deben acudir a entrevista consular; aquí los detalles
Costos de acta de nacimiento por entidad federativa
- Chiapas $123.00 mxn
- Chihuahua $123.00 mxn
- Ciudad de México $94.00 mxn
- Coahuila $194.00 mxn
- Colima $98.00 mxn
- Durango $135.00 mxn
- Guanajuato $98.00 mxn
- Guerrero $100.00 mxn
- Hidalgo $141.00 mxn
- Jalisco $95.00 mxn
- México $69.00 mxn
- Michoacán $162.00 mxn
- Morelos $109.00 mxn
- Nayarit $77.00 mxn
- Nuevo León $65.00 mxn
- Oaxaca $125.00 mxn
- Puebla $160.00 mxn
- Querétaro $136.00 mxn
- Quintana Roo $54.00 mxn
- San Luis Potosí $122.00 mxn
- Sinaloa $120.00 mxn
- Sonora $104.00 mxn
- Tabasco $109.00 mxn
- Tamaulipas $110.00 mxn
- Tlaxcala $163.00 mxn
- Veracruz $199.00 mxn
- Yucatán $219.00 mxn
- Zacatecas $110.00 mxn
Lee también Decomisan 2.5 toneladas de metanfetaminas y otras 4 en precursores químicos en Chiapas y Guerrero; no hay detenidos
Los costos excepcionales para este trámite son los siguientes:
- Actas interestatales (de otro Estado de la República Mexicana) $100
- Actas con entrega a domicilio dentro y fuera de la República $205
Así puedes descargar tu acta de nacimiento en línea
Para obtener la copia certificada de tu acta de nacimiento en línea, debes ingresar a www.miregistrocivil.gob.mx y seleccionar la opción "Actas digitales".
Lee también Secretaría del Bienestar alerta sobre fraude a mujeres de 18 a 63 años; da recomendaciones de cómo reconocer el engaño
Para el trámite en línea es necesario contar con:
- Cuenta en Llave MX
- Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona interesada.
Con tu cuenta Llave MX deberás iniciar sesión en la Plataforma Digital de Registro Civil, para esto debes contar con:
- Número de celular o correo ligado a tu cuenta
- Contraseña de la cuenta
Una vez dentro selecciona la opción Tramita una copia de tu acta, elige en el siguiente menú Acta de Nacimiento y confirma la CURP o los datos del acta de nacimiento del interesado.
Lee también Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años; ¿quiénes se registran del 11 al 16 de agosto? Consulta el calendario
Posteriormente, deberás realizar el pago de derechos correspondiente, la cantidad dependerá de la entidad federativa que emita el acta. El pago puede ser en línea o con formato de pago.
Una vez completado el pago, el sistema del Registro Civil indicará el tiempo de espera estimado para poder confirmar el pago de tu copia certificada del acta de nacimiento. Después de ese tiempo, podrás descargar tu acta de nacimiento en formato digital.
Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"
es/bmc