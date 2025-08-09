El trámite para obtener una copia del acta de nacimiento en México ahora es completamente digital. El acta de nacimiento es el documento de identidad que acredita nombre, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento del solicitante.

La copia certificada del acta de nacimiento tiene la misma validez que la original ante cualquier gobierno y autoridad municipal, estatal y federal si se presenta impresa en una hoja blanca tamaño carta.

La oficina digital del Gobierno de México y de cada gobierno estatal está disponible los 365 días del año y las 24 horas del día para realizar el trámite.

Costos de acta de nacimiento por entidad federativa

Chiapas $123.00 mxn

$123.00 mxn Chihuahua $123.00 mxn

$123.00 mxn Ciudad de México $94.00 mxn

$94.00 mxn Coahuila $194.00 mxn

$194.00 mxn Colima $98.00 mxn

$98.00 mxn Durango $135.00 mxn

$135.00 mxn Guanajuato $98.00 mxn

$98.00 mxn Guerrero $100.00 mxn

$100.00 mxn Hidalgo $141.00 mxn

$141.00 mxn Jalisco $95.00 mxn

$95.00 mxn México $69.00 mxn

$69.00 mxn Michoacán $162.00 mxn

$162.00 mxn Morelos $109.00 mxn

$109.00 mxn Nayarit $77.00 mxn

$77.00 mxn Nuevo León $65.00 mxn

$65.00 mxn Oaxaca $125.00 mxn

$125.00 mxn Puebla $160.00 mxn

$160.00 mxn Querétaro $136.00 mxn

$136.00 mxn Quintana Roo $54.00 mxn

$54.00 mxn San Luis Potosí $122.00 mxn

$122.00 mxn Sinaloa $120.00 mxn

$120.00 mxn Sonora $104.00 mxn

$104.00 mxn Tabasco $109.00 mxn

$109.00 mxn Tamaulipas $110.00 mxn

$110.00 mxn Tlaxcala $163.00 mxn

$163.00 mxn Veracruz $199.00 mxn

$199.00 mxn Yucatán $219.00 mxn

$219.00 mxn Zacatecas $110.00 mxn

Los costos excepcionales para este trámite son los siguientes:

Actas interestatales (de otro Estado de la República Mexicana) $100

$100 Actas con entrega a domicilio dentro y fuera de la República $205

Así puedes descargar tu acta de nacimiento en línea

Para obtener la copia certificada de tu acta de nacimiento en línea, debes ingresar a www.miregistrocivil.gob.mx y seleccionar la opción "Actas digitales".

Para el trámite en línea es necesario contar con:

Cuenta en Llave MX

Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona interesada.

Con tu cuenta Llave MX deberás iniciar sesión en la Plataforma Digital de Registro Civil, para esto debes contar con:

Número de celular o correo ligado a tu cuenta

Contraseña de la cuenta

Una vez dentro selecciona la opción Tramita una copia de tu acta, elige en el siguiente menú Acta de Nacimiento y confirma la CURP o los datos del acta de nacimiento del interesado.

Posteriormente, deberás realizar el pago de derechos correspondiente, la cantidad dependerá de la entidad federativa que emita el acta. El pago puede ser en línea o con formato de pago.

Una vez completado el pago, el sistema del Registro Civil indicará el tiempo de espera estimado para poder confirmar el pago de tu copia certificada del acta de nacimiento. Después de ese tiempo, podrás descargar tu acta de nacimiento en formato digital.

