Más Información

México no aceptará participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE

México no aceptará participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

"Vamos bien", asegura Sheinbaum rumbo a su primer informe de Gobierno; anhela estar a la altura del pueblo, expresa

"Vamos bien", asegura Sheinbaum rumbo a su primer informe de Gobierno; anhela estar a la altura del pueblo, expresa

Trump se reunirá con Putin en Alaska; será el primer encuentro entre EU y Rusia desde 2021

Trump se reunirá con Putin en Alaska; será el primer encuentro entre EU y Rusia desde 2021

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica como se enriqueció el tuyo"

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica como se enriqueció el tuyo"

Trump defiende enviar tropas a atacar a los cárteles del narco para "proteger" a EU; cuidamos de nuestro país, afirma

Trump defiende enviar tropas a atacar a los cárteles del narco para "proteger" a EU; cuidamos de nuestro país, afirma

En una nueva polémica por los de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora, y Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, intercambiaron acusaciones y hasta fotos.

A través de redes sociales los herederos de los exmandatarios se "tiraron":

"Tu papá no 'llegó' a la presidencia: Se la robó con un fraude electoral", dijo López Beltrán, y en respuesta Calderón Zavala respondió: "adelante, José. Has de estar bien ocupado tragando en la alberca de Vidanta".

Lee también

La discusión inició cuando Calderón Zavala criticó a "Andy" López Beltrán por sus vacaciones en Japón:

"Si no aclaraba que los 7500 diarios del hotel incluían el desayuno, me cae que no le creía que vive “en la justa medianía como recomendó Benito Juárez”. Bien ahí. Jamás había visto una aclaración tan puntual. Es obvio que tenga dinero, si se nota que es bien inteligente".

Calderón Zavala critica a "Andy" López por sus vacaciones en Japón (08/08/2025). Foto: Captura de pantalla
Calderón Zavala critica a "Andy" López por sus vacaciones en Japón (08/08/2025). Foto: Captura de pantalla

Este comentario fue en respuesta a la carta del secretario de Organización de Morena donde explica el escándalo de su viaje a Tokio, Japón en el que, asegura, viajó en aerolíneas comerciales y pagó 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno.

José Ramón defiende a su hermano Andy y desata "pelea"

Ante la critica de Calderón Zavala, José Ramón salió a la defensa de su hermano de "Andy" y reposteó la publicación del hijo de Calderón con la leyenda "¿Tu que?", sumada a una foto donde aparece el hijo de Calderón cuando era niño, junto a sus padres y hermana abordando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.

En respuesta, Calderón Zavala escribió:

"Mi padre llegó a trasladarse en helicóptero presidencial porque era presidente (así funciona en muchos países), y llegué a acompañarlo en ocasiones. Mientras yo puedo explicar eso sin problema, ustedes no han podido explicar cómo se enriquecieron durante el sexenio de tu papá".

Minutos después, José Ramón comentó que el expresidente Calderón Hinojosa "no “llegó” a la presidencia: Se la robó con un fraude electoral. Ustedes se paseaban en helicópteros y aviones presidenciales a cargo del erario público mientras el pueblo de México se empobrecía más".

Lee también

La discusión continuó cuando Luis Felipe dijo que no entraría en detalles y compartió una foto del 2006 donde se observa a los voceros del entonces candidato presidencial Andrés Manuel, Gerardo Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum, llegando a la casa de campaña del candidato Calderón con tres cajas de pruebas de un presunto fraude.

"No voy a entrar en debate de aeronaves, que seguro costaron menos que los contratos millonarios que les dieron a tu tía y tus cuates. Pd: No hubo ningún fraude, pero si después de casi 20 años, por fin tienes evidencia de eso, preséntala, porque siempre llegan con cajas vacías", escribió el hijo de Calderón.

Hijo de AMLO se suma a una "pelea" en redes sociales contra Luis Felipe Calderón Zavala (08/08/2025). Foto: Captura de pantalla
Hijo de AMLO se suma a una "pelea" en redes sociales contra Luis Felipe Calderón Zavala (08/08/2025). Foto: Captura de pantalla

Los posteos terminaron cuando el hijo de Obrador escribió "Ya te dediqué unos minutos, pero ya me aburriste. Adiós" y en la última publicación del hijo de Calderón, comparte una captura de pantalla donde se observa que José Ramón lo bloqueó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses