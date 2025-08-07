Andrés "Andy" Manuel López Beltrán y José Ramón López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, salieron a defenderse por medio de dos cartas publicadas en redes sociales, luego de que fueran fotografiados disfrutando de sus vacaciones.

Apenas el martes pasado, el secretario de Organización de Morena reapareció en redes 10 días después, para dar explicaciones sobre el escándalo ocasionado por su viaje a Tokio, Japón.

El sábado 26 de julio, el periodista Claudio Ochoa reveló fotografías de Andy mientras desayunaba con diputado Daniel Asaf, "exmano derecha de AMLO" en el hotel Okura de Tokio.

Andy López Beltrán y el diputado Daniel Asaf, exmano derecha de AMLO, desayunan en el bufet del hotel Okura de Tokyo (26/07/2025). Foto: @ClaudioOchoaH

En la carta emitida por López Beltrán, acusó que sus adversarios y los "hipócritas conservadores" mandaron espías a fotografiarlo, acosarlo y emprender una campaña de linchamiento político "impregnada de odio, clasismo y calumnias".

El morenista señaló que, como le informó a Luisa María Alcalde, el viaje se pagó con sus propios recursos, ya que decidió salir de vacaciones a Japón "luego de extenuantes jornadas de trabajo".

En conferencia de prensa en Morelos, la presidenta nacional de Morena insistió en que López Beltrán “no cometió ni un acto de corrupción ni un delito ni una falta. Con sus recursos viajó, igual que los otros compañeros”.

Captan a Andy López Beltrán y el diputado Daniel Asaf en el bufet del hotel Okura de Tokyo (26/07/2025). Foto: X @ClaudioOchoaH

De acuerdo al hijo del expresidente, desde niño aprendió que "el poder es humildad" y que la austeridad es un asunto de principios, por lo que, "se debe vivir en la justa medianía".

Ante las criticas de su viaje, Andy expresó que "jamás olvidaremos hacer de nuestra vida pública una línea recta y seguiremos el ejemplo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México".

Por su viaje, el secretario de Organización se ausentó de la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del pasado 20 de julio de 2025.

José Ramón se defiende: “no soy funcionario público"

Por otra parte, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Obrador, respondió a las críticas generadas, luego de ser fotografiado vacacionando con sus hijos, quien aseguró que “no soy funcionario público” y que “tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho”.

A través de redes sociales, López Beltrán sostuvo que no tiene "ningún cargo ni manejo recursos del gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia”.

José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, disfruta de sus vacaciones. Foto: @_JRLB_

En ese sentido, defendió que en las fotografías difundidas "no hay más que imágenes familiares, como la que muchos padres tienen con sus hijos”. Además, indicó que “tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado”.

Aunado a ello, aclaró que “llevó años leyendo que ‘no trabajo’, como si guardar silencio fuera lo mismo que no hacer nada. Pero no todo se presume ni todo se publica”.

Agregó que “trabajo todos los días, desde hace mucho, en proyectos y asuntos que no buscan reflectores ni necesitan aprobación. Y que yo no lo ande contando, no le da a nadie derecho a inventar desde la ignorancia o la mala intención”.

José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, disfruta de sus vacaciones. Foto: @_JRLB_

Asimismo, señaló que si algún día llega a participar en la vida pública “que ahora no es el caso", lo haré con responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto y amor al pueblo.

“El tiempo y la verdad siempre ponen las cosas en su lugar”, concluyó.

*Con información de Brenda Martínez y Erick Moctezuma

