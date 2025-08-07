Más Información

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

La presidenta nacional de Morena, , señaló que todos los dirigentes del partido deben conducirse con el ejemplo de la justa medianía; sin embargo, acusó que hay una campaña de la derecha para crear la percepción de que todos son iguales.

“Es importante que reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque se tengan los recursos de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, no hacerlo. Porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, subrayó.

En conferencia de prensa en Morelos, aseguró que hay una campaña de la derecha que quiere de la Cuarta Transformación.

Lee también

"Si se debilita Morena ¿Qué queda? ¿El PRIAN? ¿Alito? Hay una campaña sistemática como intentando instalar una narrativa, y la narrativa es, todos son iguales", expuso.

"Quiere crear una división y generar la percepción de que somos iguales, pero nada más alejado que eso. Ellos se dedicaron durante años a saquear este país y traicionar al pueblo de México, nosotros nunca", añadió la líder del partido.

Al ser cuestionada sobre la ausencia de secretario de Organización de Morena, dijo que está encargado de otras tareas y "no debería por qué preocuparnos esta circunstancia".

Lee también

Explicó que le toca reunirse con la estructura de organización, conformada por los coordinadores operativos territoriales para evaluar sus metas, por lo que son tareas distintas.

Sobre el viaje de López Beltrán a Japón, insistió en que “no cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Con sus recursos viajó, igual que los otros compañeros”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses