La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que aún no está definida la alianza con Partido Verde o Partido del Trabajo para las elecciones en San Luis Potosí en 2027, sin embargo destacó que su partido encabeza las preferencias en la entidad.

En conferencia de prensa, subrayó que no podrán ir en alianza con ningún partido si se busca postular a algún familiar, al ser cuestionada sobre las aspiraciones de la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

“Vamos a tener un espacio de diálogo con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo y en ese momento vamos a definir la posibilidad de una coalición o si esa coalición no se construye, pues entonces cada quien con sus candidatos. Pero no es una decisión que hayamos tomado todavía”, apuntó.

Recordó que Morena modificó sus estatutos para prohibir el nepotismo en la postulación de candidaturas a partir de 2027, mientras que a nivel nacional será hasta 2030, como aprobó el Congreso.

“Nosotros no podemos postular familiares con las siglas de Morena. Vayamos o no vayamos en coalición. No podría la Comisión de Elecciones llevar a un familiar en la boleta con las siglas de Morena”, afirmó.

Detalló que de acuerdo con una encuesta, Morena encabeza las preferencias electorales en el estado con 42%. Le sigue el Partido Verde con 16% y PAN con 16%.

“Este pueblo, entiende muy bien cuál es el proyecto de Morena. Es esa gente que respalda a nuestra Presidenta, que tiene claro que Morena es el partido de la transformación y no tenemos nosotros derecho a fallarles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar los tiempos y vamos a tener una conversación con nuestros partidos aliados”, enfatizó.

Señaló que deben fortalecer a Morena en San Luis Potosí, desde abajo, con la gente, y no centrarse en “los pleitos arriba, las diferencias arriba”.

