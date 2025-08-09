La Secretaría de Bienestar continúa con el registro para la entrega de apoyos a mujeres de 60 a 64 años.

La dependencia informó que del 1 al 30 de agosto estará abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, esto como parte de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, detalló que el registro se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Lee también Sheinbaum defiende a Pablo Lemus; "nos vamos a respetar entre todas y todos", pide

El proceso de inscripción seguirá un calendario alfabético, el cual será publicado para orientar a las interesadas sobre el día que les corresponde.

A partir de este lunes 11 de agosto continúa el registro con base en el siguiente calendario:

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy, 5 de agosto?; esto se sabe

Cabe destacar que los sábados podrán acudir todas aquellas mujeres que no pudieron registrarse en los días anteriores, pues estos días es posible que todas las letras se puedan inscribir.

Lee también Sheinbaum alerta por falso programa “Bono Mujeres”; advierte sobre videos con inteligencia artificial para invertir

¿Cómo ubico mi módulo de registro a la Pensión de Mujeres Bienestar?

Los módulos operan de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en todo el país.

La ubicación de los módulos puede consultarse en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

Una vez accedas a la página solo se requiere colocar tu entidad y municipio, posteriormente se mostrarán los módulos cercanos, así como un punto de referencia para encontrarlo de forma más exacta.

Pensión Mujeres Bienestar. Así es como puedes ubicar tu módulo. Foto: Captura de pantalla de la página del Bienestar.

mahc