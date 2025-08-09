Más Información

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

México no aceptaría participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE; "cada quien debe trabajar en su país"

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada; superó una caída y un pinchazo

Repuntan defunciones, tras dos años a la baja

La continúa con el registro para la entrega de apoyos a mujeres de 60 a 64 años.

La dependencia informó que del 1 al 30 de agosto estará abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, esto como parte de los compromisos de la presidenta .

La titular de la dependencia, , detalló que el registro se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

El proceso de inscripción seguirá un calendario alfabético, el cual será publicado para orientar a las interesadas sobre el día que les corresponde.

A partir de este lunes 11 de agosto continúa el registro con base en el siguiente :

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy, 5 de agosto?; esto se sabe

Cabe destacar que los sábados podrán acudir todas aquellas mujeres que no pudieron registrarse en los días anteriores, pues estos días es posible que todas las letras se puedan inscribir.

¿Cómo ubico mi módulo de registro a la Pensión de Mujeres Bienestar?

Los módulos operan de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en todo el país.

La ubicación de los módulos puede consultarse en el sitio oficial de la : .

Una vez accedas a la página solo se requiere colocar tu entidad y municipio, posteriormente se mostrarán los módulos cercanos, así como un punto de referencia para encontrarlo de forma más exacta.

Pensión Mujeres Bienestar. Así es como puedes ubicar tu módulo. Foto: Captura de pantalla de la página del Bienestar.
