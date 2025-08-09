Los programas del Bienestar del Gobierno de México representan una ayuda para personas de diversos sectores de la ciudadanía, entre los que destacan la Pensión de Mujeres Bienestar, Adultos Mayores, y becas para los diferentes niveles educativos.

Sin embargo, a raíz de la difusión constante de este tipo de ayudas, existe quien aprovecha para difundir información falsa con el fin de cometer algún fraude, como es el caso del un supuesto "bono" de ayuda a mujeres de 18 a 63 años.

Ante la difusión en redes sociales y mensajes de este supuesto bono, la Secretaría del Bienestar llamó a la población a no caer en este tipo de engaños, sobre todo en este periodo de inscripciones.

Alertan de fraude por un "bono" a mujeres de 18 a 63 años. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de FB de Programas para el Bienestar.

Detalló que personal del Gobierno de México verifica la documentación y confirma el registro en todo momento.

"En ningún momento se solicitará un depósito, transferencia bancaria ni datos bancarios, ya sea en persona o por medio de mensajes de texto y sitios web", resaltó.

Además, el secretario Técnico del Gabinete de Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, reiteró que no hay ninguna entrega de un bono a mujeres.

Agregó que solo existe la Pensión Mujeres Bienestar y que el registro para la Pensión y destacó que el trámite es presencial y gratuito, "sin intermediarios, en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE".

Alertan de fraude por un "bono" a mujeres de 18 a 63 años. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de FB de Carlos Torres Rosas.

¿Cómo reconocer un posible fraude?

La Secretaría hizo un llamado a la población a estar alertas a estos fraudes y siempre recurrir a los canales oficiales del Gobierno de México, como el portal de los Programas para el Bienestar.

Asimismo, recomendó estar alerta ante las siguientes situaciones:

Mensajes con enlaces de promesas de bonos

Sitios con dominio distinto a "gob.mx"

Solicitudes de pago para gestionar algún registro

Y recomienda:

No dar clic en enlaces desconocidos ni proporcionar datos.

En caso de recibir una liga sospechosa con un dominio diferente al de "gob.mx", evitar el acceso y reportarlo.

En caso de recibir algún mensaje donde te pidan dinero para algún registro, ignorarlo.

Sheinbaum advierte sobre videos con IA que llaman a invertir

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también advirtió sobre el fraude. Aseguró que dicha oferta no tiene ninguna relación con la Pensión Mujeres Bienestar.

El programa, impulsado por la Mandataria, está dirigido exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años, que tiene como objetivo reconocer el trabajo de toda una vida de las mujeres por medio de un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional del pasado 8 de agosto, explicó que circulan videos de ella, hechos con inteligencia artificial, en los que se invita a invertir, lo que advirtió, es falso.

