Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

"Vamos bien", asegura Sheinbaum rumbo a su primer informe de Gobierno; anhela estar a la altura del pueblo, expresa

Trump se reunirá con Putin en Alaska; será el primer encuentro entre EU y Rusia desde 2021

Trump defiende enviar tropas a atacar a los cárteles del narco para "proteger" a EU; cuidamos de nuestro país, afirma

Israel Vallarta asegura que no teme volver a prisión; "no me vean como un héroe porque no lo soy", dice

Sheinbaum defiende a Pablo Lemus; "nos vamos a respetar entre todas y todos", pide

Este viernes, en la ceremonia de inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Tlajomulco, Jalisco, el gobernador fue abucheado por diversos asistentes lo que hizo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saliera en su defensa y pidiera respeto.

Al inicio del acto, cuando se presentó al gobernador Lemus, asistentes abuchearon y lanzaron gritos contra el mandatario local, lo que fue reprobado de inmediato por la presidenta, quien saliéndose del programa, tomó el micrófono y pidió a los asistentes respeto.

La Mandataria federal señaló que las elecciones fueron hace más de un año y encabezó una votación a mano alzada en donde preguntó quién estaba dispuesto a respetar a todos los presentes en el evento.

Claudia Sheinbaum en evento de Jalisco.
"Les voy a pedir algo: hoy estamos muy contentos todos y todas por la inauguración de este y los temas políticos hoy no los vamos a tocar. Ya las elecciones ya fueron hace un año, más de un año. Así que nos vamos a respetar entre todas y todos, ¿les parece?

"A ver vamos a hacer una votación: levanten la mano quiénes estamos dispuestos a respetarnos entre todos", lo que tuvo como respeta cientos de manos en alto.

"¿Quién va a hacer un `¡buuu!´? No verdad, eso es para otros tiempos. Muchas gracias", dijo la Presidenta ante aplausos de los asistentes.

nro/bmc

