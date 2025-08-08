Sheinbaum sostiene llamada con Presidente de Guatemala; definen encuentro para la siguiente semana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, sobre el encuentro que sostendrán la próxima semana en el sureste del país.

Este encuentro, Sheinbaum dijo que será para "acercar más a nuestros pueblos y naciones".

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que alista un encuentro en el sureste con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, y con John Briceño, primer ministro de Belice.

“La próxima semana vamos a ver al presidente Arévalo, de Guatemala”, adelantó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves.

“Y estamos viendo también a ver si nos juntamos con el primer ministro de Belice, también. Ya les informamos la fecha, pero muy probablemente es la próxima semana”, señaló la Presidenta.

Indicó que queda pendiente la visita a México del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En mayo, Sheinbaum y Briceño sostuvieron una conversación telefónica en la que reafirmaron los lazos de amistad, cooperación y respeto que unen a ambos países, además que trataron temas como la ampliación del acceso al mercado para el ganado.

