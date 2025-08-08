Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 8 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Subasta en línea con buena respuesta, 73% de los bienes comprometidos con 40.9 millones de pesos: INDEP
La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa, informó que, el 73% bienes subastados en línea fueron comprometidos con 40 millones 951 mil 471 pesos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Anuncian Atlas Artesanal para promover artesanías de México
Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, anunció acciones para apoyar a las personas artesanas del país, así como un Atlas Artesanal para promover las artesanías. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Sheinbaum presenta “Estamos todos” del grupo Intocable
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en su mañanera una canción inédita del Grupo Intocable, que habla de las injusticias contras las personas migrantes. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Intocable, grupo invitado a la final del concurso "México Canta", anuncia Cultura
Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura (SC), anunció que el grupo Intocable será el grupo invitado a la final del concurso "México Canta", la cual se llevará a cabo el domingo 5 de octubre y que será transmitido en todos los medios públicos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Sheinbaum alerta sobre falso programa “Bono Mujeres”; advierte de videos falsos para invertir
La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a no dejarse engañar por mensajes falsos que circulan en WhatsApp sobre un supuesto programa llamado “Bono Mujeres”. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Gobierno federal revisa caso de apropiación cultural de Adidas por huaraches de Oaxaca: Sheinbaum
Ante el caso de la empresa Adidas acusada de apropiación cultural por su nuevo modelo de calzado “Oaxaca Slip-On”, que fusiona un huarache con un zapato deportivo, Sheinbaum Pardo informó que están viendo la parte jurídica para apoyar a los pueblos originarios así como revisando la ley para garantizar que haya ursupación de la cultura de los pueblos originarios. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL