La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 8 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Subasta en línea con buena respuesta, 73% de los bienes comprometidos con 40.9 millones de pesos: INDEP

La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa, informó que, el 73% bienes subastados en línea fueron comprometidos con 40 millones 951 mil 471 pesos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Anuncian Atlas Artesanal para promover artesanías de México

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, anunció acciones para apoyar a las personas artesanas del país, así como un Atlas Artesanal para promover las artesanías. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum presenta “Estamos todos” del grupo Intocable

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en su mañanera una canción inédita del Grupo Intocable, que habla de las injusticias contras las personas migrantes. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Intocable, grupo invitado a la final del concurso "México Canta", anuncia Cultura

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura (SC), anunció que el grupo Intocable será el grupo invitado a la final del concurso "México Canta", la cual se llevará a cabo el domingo 5 de octubre y que será transmitido en todos los medios públicos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum alerta sobre falso programa “Bono Mujeres”; advierte de videos falsos para invertir

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a no dejarse engañar por mensajes falsos que circulan en WhatsApp sobre un supuesto programa llamado “Bono Mujeres”. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Gobierno federal revisa caso de apropiación cultural de Adidas por huaraches de Oaxaca: Sheinbaum