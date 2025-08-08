Más Información

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

¿Qué obstáculos enfrenta Trump si ordena que sus militares ataquen a los cárteles del narco? Hay serias dudas legales

¿Qué obstáculos enfrenta Trump si ordena que sus militares ataquen a los cárteles del narco? Hay serias dudas legales

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

La presidenta Pardo brinda su conferencia matutina del 8 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Subasta en línea con buena respuesta, 73% de los bienes comprometidos con 40.9 millones de pesos: INDEP

La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa, informó que, el 73% bienes subastados en línea fueron comprometidos con 40 millones 951 mil 471 pesos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa, informó que, el 73% bienes subastados en línea fueron comprometidos con 40 millones 951 mil 471 pesos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Anuncian Atlas Artesanal para promover artesanías de México

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, anunció acciones para apoyar a las personas artesanas del país, así como un Atlas Artesanal para promover las artesanías. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, anunció acciones para apoyar a las personas artesanas del país, así como un Atlas Artesanal para promover las artesanías. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum presenta “Estamos todos” del grupo Intocable

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en su mañanera una canción inédita del Grupo Intocable, que habla de las injusticias contras las personas migrantes. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en su mañanera una canción inédita del Grupo Intocable, que habla de las injusticias contras las personas migrantes. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Intocable, grupo invitado a la final del concurso "México Canta", anuncia Cultura

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura (SC), anunció que el grupo Intocable será el grupo invitado a la final del concurso "México Canta", la cual se llevará a cabo el domingo 5 de octubre y que será transmitido en todos los medios públicos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura (SC), anunció que el grupo Intocable será el grupo invitado a la final del concurso "México Canta", la cual se llevará a cabo el domingo 5 de octubre y que será transmitido en todos los medios públicos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum alerta sobre falso programa “Bono Mujeres”; advierte de videos falsos para invertir

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a no dejarse engañar por mensajes falsos que circulan en WhatsApp sobre un supuesto programa llamado “Bono Mujeres”. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a no dejarse engañar por mensajes falsos que circulan en WhatsApp sobre un supuesto programa llamado “Bono Mujeres”. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Gobierno federal revisa caso de apropiación cultural de Adidas por huaraches de Oaxaca: Sheinbaum

Ante el caso de la empresa Adidas acusada de apropiación cultural por su nuevo modelo de calzado “Oaxaca Slip-On”, que fusiona un huarache con un zapato deportivo, Sheinbaum Pardo informó que están viendo la parte jurídica para apoyar a los pueblos originarios así como revisando la ley para garantizar que haya ursupación de la cultura de los pueblos originarios. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Ante el caso de la empresa Adidas acusada de apropiación cultural por su nuevo modelo de calzado “Oaxaca Slip-On”, que fusiona un huarache con un zapato deportivo, Sheinbaum Pardo informó que están viendo la parte jurídica para apoyar a los pueblos originarios así como revisando la ley para garantizar que haya ursupación de la cultura de los pueblos originarios. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses