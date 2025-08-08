La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a no dejarse engañar por mensajes falsos que circulan en WhatsApp sobre un supuesto programa llamado “Bono Mujeres”.

En su conferencia mañanera de este viernes 8 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que circulan videos de ella, hechos con inteligencia artificial, en los que se invita a invertir en bonos de Pemex.

“Estamos apoyando a la gente que ha caído en un falso video que se hace a través de inteligencia artificial, donde supuestamente estoy invitando a invertir en bonos de Pemex y otras cosas. ¡Es absolutamente falso!”, expresó la Mandataria federal.

Indicó que se investigará quién promueve estos mensajes falsos, porque es un delito.

Asimismo, la Mandataria destacó el programa Mujeres Bienestar que actualmente encabeza el gobierno federal en apoyo a las mujeres.

