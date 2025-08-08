Más Información

Lluvia de estrellas Perseidas 2025: consejos prácticos para fotografiar el fenómeno astronómico; conoce algunos tips

Mujeres Bienestar 2025: estas letras pueden registrarse hoy, 8 de agosto; conoce los requisitos para el apoyo de 3 mil pesos

Día del Gato 2025: ¿cuáles son los mejores regalos para dar a tu felino este 8 de agosto?; IA responde

Portal del León 8/8: ¿qué es y cómo aprovecharlo este 8 de agosto?; entérate aquí

Mercomuna 2025: ¿quiénes pueden registrarse y dónde recoger los vales de despensa de mil pesos?; esto se sabe

A inicios de mes comenzó el registro para , uno de los programas impulsados por el Gobierno de México, que brinda ayuda económica a mujeres de la tercera edad.

Si tienes de 60 a 64 años, nacionalidad mexicana y vives en el país, podrás solicitar el programa y ser parte del millón de beneficiarias que ya cuentan con él.

Se espera que se sumen 3.3 millones de mujeres durante este registro, el cual da un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

Estas son las letras que podrán registrarse hoy

El registro se realiza conforme a la primera letra del primer apellido, por lo que hoy 8 de agosto, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, podrán realizar su solicitud las letras: “S”, “T”, “U”, ”V ” ,”W” , ”X” ,”Y” , ”Z”.

Es importante saber que si no puedes hacer tu solicitud el día que te corresponde, todos los sábados del mes se atenderán a todas las letras, sólo que el tiempo de espera puede ser mucho más largo.

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy?
¿Qué necesito para solicitar la ayuda?

Para realizar el trámite debes de acudir a algún Módulo del Bienestar, con los siguientes papeles en original y copia, además de dar un número de contacto y llenar una solicitud:

  • Alguna Identificación Oficial Vigente
  • Acta de nacimiento legible
  • CURP, impresión reciente
  • Algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Mujeres Bienestar 2025, requisitos.
